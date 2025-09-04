Les États-Unis envisagent de commercialiser un médicament anti-VIH de Gilead dans les pays à forte prévalence du VIH

(Ajoute des détails et des citations des paragraphes 3-7 du briefing)

Le Département d'État américain a annoncé jeudi un plan visant à commercialiser le lenacapavir de Gilead Sciences Inc. GILD.O "à prix coûtant" dans les pays à forte prévalence du VIH, afin d'atteindredeux millions de personnes sur trois ans.

La société proposera le médicament de prévention du VIH à longue durée d'action au Fonds mondial et au programme PEPFAR du gouvernement américain sans faire de bénéfices, ont déclaré des représentants du gouvernement et de la société lors d'une conférence de presse.

Gilead Sciences et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ont déclaré en juillet qu' ils avaient finalisé des plans pour fournir le médicament aux pays à faible revenu, malgré l'absence de financement du Plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida, ou PEPFAR, une initiative visant à lutter contre l'épidémie mondiale de VIH/sida.

Jeremy Lewin, haut fonctionnaire du département d'État chargé de l'aide étrangère, des affaires humanitaires et de la liberté religieuse, n'a pas voulu préciser le montant de la contribution du gouvernement américain.

"Gilead nous offre très généreusement un produit à titre gracieux. Nous n'allons donc pas donner le montant exact du coût par dose, mais nous lui sommes reconnaissants d'offrir ce produit à un prix qui rend la chose possible. L'engagement des États-Unis est important", a-t-il déclaré.

Le médicament, qui est administré sous forme d'injection deux fois par an, présente des avantages significatifs pour les femmes qui allaitent et les femmes enceintes, a-t-il ajouté.

Le département d'État a conclu des accords avec 12 pays qui recevront des doses de ces médicaments, mais il ne les a pas encore identifiés, a précisé M. Lewin.