Les États-Unis envisagent d'imposer des redevances aux navires espagnols et de plafonner les importations d'huile d'olive en raison d'un différend portuaire

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La Commission maritime fédérale américaine a proposé mercredi d'imposer une redevance de 200 000 dollars aux navires battant pavillon espagnol faisant escale dans les ports américains et de restreindre les importations en provenance d'Espagne, notamment celles de son produit phare, l'huile d'olive.

La commission a déclaré que l'Espagne avait créé des conditions défavorables pour le transport maritime américain en refusant l'accès à trois navires américains en 2024, qui, selon les autorités espagnoles, transportaient des cargaisons liées à la guerre menée par Israël à Gaza.

Les mesures proposées concerneraient également les importations de produits tels que les cosmétiques, les huiles et la céramique, qui comptent parmi les trois principaux produits exportés par l’Espagne vers les États-Unis , selon un avis publié mercredi par l’agence.

Ces mesures ne sont pas encore en vigueur et font l’objet d’une période de consultation publique de 60 jours.

Bien que l’enquête ait été ouverte sous l’ancien président américain Joe Biden , ces propositions constituent le premier plan concret de mesures commerciales à l’encontre de l’Espagne depuis que le président américain Donald Trump a menacé pour la première fois de rompre les relations commerciales avec l’Espagne l’année dernière, en raison de ses engagements financiers envers l’OTAN et de sa position sur la campagne israélienne à Gaza et la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran entre autres.

Après avoir enquêté sur des informations faisant état de pratiques portuaires restrictives de la part de l’Espagne, la Commission maritime fédérale a conclu que l’Espagne « avait créé des conditions de navigation défavorables aux navires battant pavillon américain ».

Ce différend trouve son origine dans le refus de l’Espagne d’autoriser trois navires américains transportant des marchandises à destination ou en provenance d’Israël à accoster dans ses ports. L’Espagne a déclaré qu’elle se conformait aux législations espagnole, européenne et internationale régissant les biens liés à la défense et à double usage.

Le gouvernement espagnol a déclaré mercredi qu’il analysait les conclusions de la Commission maritime fédérale ainsi que les implications possibles des mesures proposées, et qu’il « défendrait ses intérêts et ceux de ses entreprises, en coordination avec la Commission européenne et les États membres ».

Le gouvernement a affirmé qu’il restait attaché à des relations économiques et commerciales solides avec les États-Unis.