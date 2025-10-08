 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 734,99
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les États-Unis enregistrent une forte hausse des retards de vols liés à des problèmes de personnel
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 22:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré mercredi que les retards de vols liés à des problèmes de personnel dans le trafic aérien avaient considérablement augmenté ces derniers jours, alors que la fermeture du gouvernement entre dans son huitième jour.

"Historiquement, environ 5 % des retards sont attribués à des problèmes de personnel dans nos tours. Ces deux derniers jours, c'est 53 %", a déclaré Sean Duffy sur Fox News.

"Mon message aux contrôleurs aériens qui travaillent pour le ministère des transports est de se présenter au travail — vous avez un travail à faire." Il a ajouté: "En fin de compte, ces contrôleurs sont stressés et ils se rebellent contre cette fermeture parce qu'ils risquent de ne pas être payés."

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
11,8100 USD NASDAQ +1,29%
DELTA AIR LINES
57,140 USD NYSE +0,88%
SOUTHWEST AIRLIN
32,465 USD NYSE +0,23%
UNITED AIRLINES
98,0900 USD NASDAQ +1,49%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank