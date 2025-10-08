Les États-Unis enregistrent une forte hausse des retards de vols liés à des problèmes de personnel

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré mercredi que les retards de vols liés à des problèmes de personnel dans le trafic aérien avaient considérablement augmenté ces derniers jours, alors que la fermeture du gouvernement entre dans son huitième jour.

"Historiquement, environ 5 % des retards sont attribués à des problèmes de personnel dans nos tours. Ces deux derniers jours, c'est 53 %", a déclaré Sean Duffy sur Fox News.

"Mon message aux contrôleurs aériens qui travaillent pour le ministère des transports est de se présenter au travail — vous avez un travail à faire." Il a ajouté: "En fin de compte, ces contrôleurs sont stressés et ils se rebellent contre cette fermeture parce qu'ils risquent de ne pas être payés."