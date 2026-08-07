Les États-Unis enregistrent des pertes d'emplois inattendues en juillet ; les marchés reviennent sur leurs anticipations de hausse des taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport et des commentaires d'analystes tout au long de l'article)

* Les emplois non agricoles ont reculé de 23.000 en juillet, contredisant les prévisions des économistes qui tablaient sur une hausse de 80.000

* Les chiffres de l'emploi de mai et juin ont été révisés à la baisse de 103.000 emplois

* Le taux de chômage recule à 4,1 % alors que de plus en plus de personnes quittent la population active

par Lucia Mutikani

Contre toute attente, l'économie américaine a perdu des emplois en juillet et les hausses de l'emploi précédemment annoncées pour les deux mois précédents ont été fortement révisées à la baisse, tempérant ainsi les anticipations des marchés financiers concernant une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale le mois prochain. Si le rapport sur l’emploi très suivi du ministère du Travail, publié vendredi, a montré que le taux de chômage était tombé à 4,1 % le mois dernier, contre 4,2 % en juin, cette baisse s’explique par le fait que 264.000 personnes supplémentaires ont quitté la population active, faisant chuter le taux d’activité à 61,4 %, son plus bas niveau depuis près de cinq ans et demi, et freinant ainsi les embauches. La croissance de l’emploi a toutefois tendance à ralentir pendant l’été, un phénomène que les économistes attribuent aux difficultés d’ajustement des données aux fluctuations saisonnières liées à la fin de l’année scolaire. Une grande partie de la baisse des effectifs, la première en cinq mois, a concerné l’enseignement au sein des collectivités locales. Le secteur des loisirs et de l’hôtellerie a enregistré un deuxième mois consécutif de pertes d’emplois, ce que les économistes attribuent à l’essoufflement de l’effet d’entraînement lié à la Coupe du monde de la FIFA. Les économistes ont mis en garde contre une interprétation de ces données comme le signe d’une détérioration brutale du marché du travail, certains continuant de considérer que celui-ci se trouve dans une phase de “recrutements lents, licenciements lents”.

“C’est le troisième été d’affilée que nous constatons une faiblesse inattendue du marché du travail”, a déclaré Stephen Stanley, économiste en chef pour les États-Unis chez Santander U.S. Capital Markets. “Les décideurs politiques considèrent globalement que le marché du travail est stable.”

Les emplois non agricoles ont reculé de 23.000 le mois dernier, a indiqué le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 80.000 emplois, après une progression de 57.000 en juin, selon les chiffres précédemment publiés. Les estimations allaient de 10.000 à 140.000 emplois créés. L’économie a créé 103.000 emplois de moins en mai et juin que ce qui avait été estimé précédemment. Les importantes révisions à la baisse des chiffres de ces deux mois l’année dernière avaient conduit le président Donald Trump à révoquer la commissaire du BLS, Erika McEntarfer. Trump, sans fournir de preuves, avait accusé Mme McEntarfer d’avoir manipulé les données. Vendredi, le Sénat a approuvé la nomination de l’économiste de carrière Brett Matsumoto pour succéder au poste de commissaire du BLS . La croissance de l’emploi s’est établie en moyenne à 20.000 postes par mois au cours des trois derniers mois. Elle s’était élevée en moyenne à 77.000 postes par mois au cours des trois mois précédant juin. Selon les données de LSEG, les marchés financiers tablaient sur une probabilité de 44 % que la banque centrale américaine relève ses taux en septembre, contre 57 % avant la publication du rapport sur l’emploi. La semaine dernière, la Fed a maintenu son taux d’intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %.

Trois membres du comité de politique monétaire de la Fed ont exprimé leur désaccord, préférant une hausse d’un quart de point de pourcentage. Les données sur l’inflation de la semaine prochaine pourraient raviver le débat sur les perspectives de politique monétaire à court terme. Les actions à Wall Street s’échangeaient en hausse. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé, tandis que le dollar s’est affaibli face à un panier de devises.

L'ÉDUCATION DANS LES COLLECTIVITÉS LOCALES, UN FREIN

L'emploi dans le secteur de l'éducation des collectivités locales a reculé de 49.600 postes le mois dernier, soit la plus forte baisse depuis octobre 2021, contribuant ainsi à une diminution de 53.000 emplois dans l'ensemble du secteur public. Hors secteur public, l'emploi dans le secteur privé a progressé de 30.000 postes, égalant la hausse enregistrée en juin. La croissance de l’emploi dans le secteur privé s’est établie en moyenne à 72.000 postes par mois cette année, et certains économistes ont estimé que ce chiffre reflétait mieux la situation du marché du travail. Ils s’attendaient à ce que le recul observé dans les collectivités locales s’inverse en août.

L'emploi dans les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie-restauration a reculé de 40.000 postes, enregistrant une baisse pour le deuxième mois consécutif. Les effectifs des restaurants et des bars ont diminué de 26.100. Le secteur du commerce de détail a perdu 19.400 emplois, dont la majeure partie dans les clubs-entrepôts, les hypermarchés et autres magasins de grande distribution.

Ces deux secteurs, qui ont connu une forte volatilité ces derniers mois, ont pesé sur l’emploi global à hauteur de 59.400 postes.

L’emploi dans les activités financières a encore reculé, avec une perte de 14.000 emplois. Les effectifs dans ce secteur ont diminué de 121.000 depuis leur pic de mai 2025. Les effectifs dans le secteur de la santé ont augmenté de 22.000, mais ce chiffre reste bien en deçà de la moyenne mensuelle de 36.000 enregistrée au cours de l’année écoulée. Le secteur de la construction a créé 22.000 emplois, tandis que l’emploi dans l’industrie manufacturière a progressé de 5.000. Au total, 31.000 emplois ont été créés dans l’industrie cette année, probablement sous l’effet du développement de l’intelligence artificielle. Cependant, la part des industries manufacturières faisant état d’une hausse de l’emploi est tombée à 50,0 %, contre 56,9 % en juin. La part globale des secteurs faisant état d’une croissance de l’emploi est passée de 53,2 % en juin à 51,8 %. La répression agressive menée par l’administration Trump contre l’immigration clandestine a fortement réduit l’offre de main-d’œuvre. La population active a diminué de plus d’un million de personnes cette année. D’autres baisses sont à prévoir, car des centaines de milliers d’immigrés ont perdu leur statut de protection. “Depuis janvier, la population active a diminué de 228.000 personnes par mois et ces personnes semblent être nées à l’étranger”, a déclaré John Ryding, conseiller économique chez Brean Capital. “Il est difficile de ne pas attribuer la baisse de la population active au renforcement des contrôles et aux politiques en matière d’immigration. Du point de vue de la Fed, le marché du travail est en situation de plein emploi et l’économie ne peut pas créer d’emplois à partir de personnes qui ne sont pas ici.” La durée hebdomadaire moyenne du travail s’est maintenue à 34,3 heures, ce qui pourrait contredire l’argument selon lequel les pénuries de main-d’œuvre freinent l’embauche. La croissance des salaires a ralenti, s’établissant à 3,2 % en glissement annuel après avoir progressé de 3,4 % en juin. Ce constat, conjugué à la faiblesse des chiffres de l’emploi, a convaincu certains économistes que la Fed ne resserrerait pas sa politique monétaire cette année.

Les économistes estimaient que l’économie devait créer entre 20.000 et 50.000 emplois par mois pour suivre la croissance de la population en âge de travailler. Le faible “taux d’équilibre” reflétait la diminution du bassin de main-d’œuvre.

L’emploi des ménages a reculé de 87.000 et le nombre de personnes travaillant à temps partiel pour des raisons économiques a augmenté de 123.000 pour atteindre 4,804 millions. La durée médiane du chômage est tombée à 10,5 semaines, un niveau toujours élevé, contre 11,0 semaines en juin. Le taux d’activité, c’est-à-dire la proportion d’Américains en âge de travailler qui ont un emploi ou en recherchent un, a baissé au cours de six des sept derniers mois et se situe désormais à son plus bas niveau depuis février 2021. Le ratio emploi/population, considéré comme un indicateur de la capacité d’une économie à créer des emplois, a poursuivi sa baisse et se trouve désormais proche de son plus bas niveau depuis cinq ans. “Nous sommes d’accord pour dire que le rapport sur l’emploi de juillet était globalement un peu accommodant”, a déclaré Aditya Bhave, économiste américain chez Bank of America Securities. “Mais nous maintenons notre prévision selon laquelle la Fed relèvera ses taux de 75 points de base cette année, à partir de septembre. La Fed devrait rester davantage focalisée sur l’inflation que sur le marché du travail.”