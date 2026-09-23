Les États-Unis enquêtent sur Comma.ai suite à des accidents liés à des dispositifs d'aide à la conduite installés après-vente

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(Aucun commentaire immédiat de la part de l'entreprise; plus de détails aux paragraphes 3 à 11)

par David Shepardson

L'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA) a annoncé mercredi qu'elle menait une enquête sur la start-up Comma.ai à la suite de cinq accidents impliquant des véhicules équipés de ses dispositifs d'aide à la conduite installés a posteriori, qui auraient fait trois morts et 11 blessés graves.

La NHTSA a indiqué que des véhicules équipés de dispositifs Comma auraient percuté cinq véhicules à l’arrêt ou roulant à faible vitesse. Comma.ai affirme que ces dispositifs, qui utilisent un logiciel open source, permettent une conduite sans les mains et précise que plus de 30 000 véhicules ont parcouru 402 millions de miles avec ces dispositifs.

Le système « peut accélérer, freiner automatiquement en fonction des autres véhicules et braquer pour suivre la route ou la voie », précise Comma.ai.

L’entreprise n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter, mais précise sur son site web qu’elle exige « que le conducteur reste vigilant, attentif et prêt à reprendre le contrôle à tout moment ».

La NHTSA a déclaré qu’elle examinerait tout autre incident impliquant les dispositifs de Comma.ai et qu’elle recueillerait des données afin de vérifier l’état du système pour chaque incident et d’évaluer les performances et les mesures de sécurité du système.

En 2016, la NHTSA avait exigé que Comma.ai fournisse aux autorités de régulation la preuve que son dispositif proposé pour les voitures autonomes serait sûr, sous peine de voir sa commercialisation bloquée.

L’entreprise avait alors répondu qu’elle réorientait ses efforts vers « d’autres produits et marchés ». Le Département des véhicules motorisés de Californie avait également adressé en 2016 une lettre de mise en demeure à Comma.ai.

La NHTSA et le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) ont mené à plusieurs reprises des enquêtes sur des accidents graves impliquant des défaillances de véhicules équipés de systèmes avancés d’aide à la conduite, qui n’avaient pas détecté des véhicules à l’arrêt ou roulant lentement sur les autoroutes.

En mars, le NTSB a critiqué le système avancé d’aide à la conduite mains libres « F.N » de Ford Motor, baptisé BlueCruise, pour ne pas avoir veillé à ce que les conducteurs ne soient pas distraits avant qu’ils ne soient impliqués dans deux collisions mortelles.

Les SUV Ford ont percuté des véhicules à l’arrêt à la vitesse de l’autoroute à San Antonio et à Philadelphie, tuant trois personnes au total, et aucun des deux conducteurs Ford n’a tenté de freiner.

En 2023, Tesla TSLA.O a procédé à un rappel de plus de 2 millions de véhicules aux États-Unis afin de mieux garantir que les conducteurs restent attentifs lorsqu’ils utilisent son système d’aide à la conduite Autopilot, après que la NHTSA eut ouvert une enquête suite à l’identification de plus d’une douzaine d’accidents dans lesquels des véhicules Tesla avaient percuté des véhicules d’urgence à l’arrêt.