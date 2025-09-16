Les États-Unis enquêtent pour savoir si Ticketmaster en fait assez pour arrêter les robots de revente, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de Ticketmaster aux paragraphes 4 à 6)

Les régulateurs américains enquêtent pour savoir si Ticketmaster, qui appartient à Live Nation, fait suffisamment d'efforts pour empêcher les robots de revendre illégalement des billets sur sa plateforme, a rapporté Bloomberg News lundi, une allégation que la société a démentie.

L'enquête de la Commission fédérale du commerce des États-Unis, qui examine la conformité de l'unité de vente de billets avec la loi Better Online Ticket Sales (BOTS), est à un stade avancé et une décision sur la poursuite d'une affaire pourrait être prise dans les semaines à venir, a déclaré Bloomberg, citant des personnes familières avec l'affaire.

La loi de 2016 interdit l'utilisation de bots et d'autres méthodes pour contourner les limites d'achat de billets fixées par les vendeurs en ligne.

Un porte-parole de Ticketmaster a déclaré à Reuters par courriel: "Nous n'avons pas violé la loi BOTS et nous défendrons vigoureusement toute réclamation de ce type, mais nous préférerions travailler avec la FTC pour mettre en œuvre des politiques visant à améliorer l'industrie de la billetterie."

"Nous pensons que la FTC a une mauvaise compréhension des politiques de Ticketmaster et qu'elle adopte une vision excessivement expansionniste du BOTS Act", a ajouté le porte-parole.

Ticketmaster bloque 200 millions de bots chaque jour, soit cinq fois plus qu'en 2019, a précisé le porte-parole.

Live Nation a été dans le collimateur de la réglementation américaine. Le ministère de la Justice a poursuivi la société et Ticketmaster l'année dernière pour avoir prétendument monopolisé les marchés de l'industrie des concerts en direct d'une manière qui a nui aux artistes et aux acheteurs de billets.

Plus récemment, la FTC a demandé aux artistes et aux fans des informations sur les pratiques déloyales et anticoncurrentielles dans le secteur des concerts et des événements, dans le cadre d'une campagne de répression de l'administration Trump contre la vente à la sauvette de billets.

En août, la FTC a poursuivi le revendeur de billets Key Investment Group, l'accusant d'avoir contourné les limites d'achat pour acquérir des milliers de billets pour des événements, notamment la tournée Eras de Taylor Swift, et de les revendre à des prix exorbitants.

Selon Bloomberg, les enquêteurs de la FTC évaluent également si Ticketmaster a une incitation financière à permettre aux revendeurs de contourner ses règles en matière de limites d'achat de billets.

Si la FTC engage des poursuites et que Live Nation perd, la société pourrait se voir infliger des milliards de dollars de pénalités, la loi prévoyant des amendes pouvant aller jusqu'à 53 000 dollars par infraction, selon Bloomberg.

La FTC s'est refusée à tout commentaire.