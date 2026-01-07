Les États-Unis doivent contrôler les ventes de pétrole vénézuélien et les revenus pour favoriser le changement, déclare le secrétaire d'État à l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte du premier paragraphe, ajout de détails à partir du paragraphe 5)

Les Etats-Unis ont besoin de contrôler les ventes et les revenus du pétrole vénézuélien pour conduire les changements qu'ils souhaitent voir dans le pays, a déclaré mercredi le secrétaire d'Etat à l'Energie, Chris Wright.

M. Wright a déclaré qu'il s'entretenait avec des compagnies pétrolières américaines pour connaître les conditions qui leur permettraient d'entrer dans le pays sud-américain et a ajouté qu'il souhaitait vendre du pétrole vénézuélien aux raffineries américaines.

Au cours du week-end, le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis " prendraient le contrôle " du Venezuela après que les forces américaines ont chassé le président vénézuélien Nicolas Maduro, une mesure qui pourrait permettre aux entreprises énergétiques américaines d'accéder aux vastes réserves pétrolières du pays.

"Au lieu de bloquer le pétrole comme c'est le cas actuellement, nous allons le laisser circuler", a déclaré M. Wright, ajoutant que le gouvernement le vendrait à des acheteurs aux États-Unis et dans le monde entier.

Les ventes seraient contrôlées par le gouvernement américain, a ajouté M. Wright, et les recettes perçues seraient "déposées sur des comptes contrôlés par les États-Unis"

"Si nous contrôlons les flux de pétrole, les ventes de ce pétrole et les flux de liquidités provenant de ces ventes, nous disposons d'un effet de levier important. Mais sans grand effet de levier... on n'obtient pas de changement.

M. Wright s'exprimait lors de la Goldman Sachs Energy, CleanTech & Utilities Conference à Miami.

L'augmentation de la production de brut du Venezuela est l'un des principaux objectifs de M. Trump. Le Venezuela produisait jusqu'à 3,5 millions de bpj dans les années 1970. Mais une mauvaise gestion et des investissements étrangers limités ont entraîné une baisse considérable de la production annuelle, qui s'est élevée en moyenne à 1,1 million de bpj l'année dernière.

"Nous pourrions obtenir plusieurs centaines de milliers de barils par jour de production supplémentaire à court ou moyen terme si les conditions sont réunies pour de petits déploiements de capitaux", a déclaré M. Wright.

Le pays sud-américain possède les plus grandes réserves de pétrole du monde, mais ne représente qu'environ 1 % de l'offre mondiale.

Les dirigeants du secteur pétrolier américain devraient se rendre à la Maison Blanche dans le courant de la semaine pour discuter des moyens de relancer le secteur pétrolier vénézuélien, qui est en ruine, a rapporté Reuters mardi.