 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États-Unis doivent contrôler les ventes de pétrole vénézuélien et les revenus pour favoriser le changement, déclare le secrétaire d'État à l'énergie
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 15:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte du premier paragraphe, ajout de détails à partir du paragraphe 5)

Les Etats-Unis ont besoin de contrôler les ventes et les revenus du pétrole vénézuélien pour conduire les changements qu'ils souhaitent voir dans le pays, a déclaré mercredi le secrétaire d'Etat à l'Energie, Chris Wright.

M. Wright a déclaré qu'il s'entretenait avec des compagnies pétrolières américaines pour connaître les conditions qui leur permettraient d'entrer dans le pays sud-américain et a ajouté qu'il souhaitait vendre du pétrole vénézuélien aux raffineries américaines.

Au cours du week-end, le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis " prendraient le contrôle " du Venezuela après que les forces américaines ont chassé le président vénézuélien Nicolas Maduro, une mesure qui pourrait permettre aux entreprises énergétiques américaines d'accéder aux vastes réserves pétrolières du pays.

"Au lieu de bloquer le pétrole comme c'est le cas actuellement, nous allons le laisser circuler", a déclaré M. Wright, ajoutant que le gouvernement le vendrait à des acheteurs aux États-Unis et dans le monde entier.

Les ventes seraient contrôlées par le gouvernement américain, a ajouté M. Wright, et les recettes perçues seraient "déposées sur des comptes contrôlés par les États-Unis"

"Si nous contrôlons les flux de pétrole, les ventes de ce pétrole et les flux de liquidités provenant de ces ventes, nous disposons d'un effet de levier important. Mais sans grand effet de levier... on n'obtient pas de changement.

M. Wright s'exprimait lors de la Goldman Sachs Energy, CleanTech & Utilities Conference à Miami.

L'augmentation de la production de brut du Venezuela est l'un des principaux objectifs de M. Trump. Le Venezuela produisait jusqu'à 3,5 millions de bpj dans les années 1970. Mais une mauvaise gestion et des investissements étrangers limités ont entraîné une baisse considérable de la production annuelle, qui s'est élevée en moyenne à 1,1 million de bpj l'année dernière.

"Nous pourrions obtenir plusieurs centaines de milliers de barils par jour de production supplémentaire à court ou moyen terme si les conditions sont réunies pour de petits déploiements de capitaux", a déclaré M. Wright.

Le pays sud-américain possède les plus grandes réserves de pétrole du monde, mais ne représente qu'environ 1 % de l'offre mondiale.

Les dirigeants du secteur pétrolier américain devraient se rendre à la Maison Blanche dans le courant de la semaine pour discuter des moyens de relancer le secteur pétrolier vénézuélien, qui est en ruine, a rapporté Reuters mardi.

Pétrole et parapétrolier
Environnement
Venezuela

Valeurs associées

Gaz naturel
3,35 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
60,23 USD Ice Europ -0,46%
Pétrole WTI
56,37 USD Ice Europ -1,07%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des habitants fuient le quartier kurde d'Achrafieh, à Alep, dans le nord de la Syrie, le 7 janvier 2026 ( AFP / Bakr ALkasem )
    Syrie: des civils fuient les quartiers kurdes d'Alep, déclarés par l'armée "zone militaire"
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:23 

    Des civils fuient en masse mercredi les quartiers kurdes d'Alep, la grande ville du nord de la Syrie, décrétés "zone militaire" par l'armée syrienne qui a mis en place des "couloirs humanitaires" pour la sortie des habitants. Des accrochages sporadiques opposent ... Lire la suite

  • Un écran à la Bourse de New York, le 2 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street ouvre d'un pas prudent
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:19 

    La Bourse de New York évolue sur une note contrastée mercredi, au lendemain d'un double record pour le Dow Jones et le S&P 500, le rapport mensuel sur l'emploi du secteur privé aux Etats-Unis n'ayant pas suffi à dynamiser la place américaine. Vers 15H05 GMT,

  • Uber, le constructeur électrique de luxe Lucid et la start-up Nuro dévoilent le 5 janvier 2026 à Las Vegas leur futur robotaxi ( AFP / Patrick T. Fallon )
    La course à la conduite (quasi) autonome pour les particuliers relancée par le bond de l'IA
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:17 

    Malgré l'essor des robotaxis, une véritable conduite autonome pour les particuliers est encore loin, au vu du coût et des freins juridiques ou réglementaires. Toutefois, grâce aux progrès de l'IA, les voitures capables de rouler toutes seules, mais sous la responsabilité ... Lire la suite

  • ( AFP / PASCAL GUYOT )
    Ubisoft annonce la fermeture de son studio canadien d'Halifax
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.01.2026 16:16 

    En pleine réorganisation interne, le géant français des jeux vidéo Ubisoft a annoncé mercredi qu'il allait fermer son studio qui emploie 71 personnes à Halifax, au Canada, pour réduire ses coûts. "Ubisoft a pris la décision difficile de fermer son studio d’Halifax. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank