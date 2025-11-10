 Aller au contenu principal
Les États-Unis dépassent les 10 000 retards de vols dimanche, la pire journée du shutdown
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 04:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les compagnies aériennes ont annulé plus de 2 700 vols aux États-Unis et en ont retardé plus de 10 000 dimanche, ce qui représente le plus grand nombre de perturbations en une seule journée depuis le début de la fermeture du gouvernement américain.

Les principales compagnies aériennes ont dû faire face à une troisième journée de réduction des vols imposée par le gouvernement, ainsi qu'à l'augmentation des absences des contrôleurs aériens, qui a entraîné des milliers de retards et d'annulations. Delta Air Lines DAL.N a été particulièrement touchée, annulant ou retardant 52% de ses vols principaux dimanche.

