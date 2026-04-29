Les États-Unis délivrent une licence générale concernant certaines transactions de Lukoil

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Le département du Trésor américain a publié mercredi une licence générale autorisant certaines transactions liées à Lukoil LKOH.MM jusqu'au 30 mai 2026, selon un communiqué publié sur son site web.