Les États-Unis délivrent une licence autorisant certaines transactions dans le cadre d'un projet de centrale nucléaire hongroise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Informations complémentaires sur le projet et les sanctions américaines)

Les États-Unis ont délivré vendredi une licence générale liée à la Russie autorisant certaines transactions dans le cadre du projet de centrale nucléaire civile Paks II en Hongrie, selon le site web du département du Trésor.

La licence autorise des exceptions aux sanctions américaines sur le projet construit par la Russie en raison de la guerre de Moscou contre l'Ukraine. Elle autorise les transactions liées au projet de centrale nucléaire impliquant certaines banques russes, dont Gazprombank, VTB Bank et la banque centrale russe, selon l'avis du département du Trésor.

Cette mesure a été prise après que la Hongrie a signé ce mois-ci un accord sur la coopération en matière d'énergie nucléaire avec les États-Unis, alors que le président Donald Trump rencontrait le Premier ministre hongrois Viktor Orban.

En vertu de cet accord, la Hongrie achètera du combustible nucléaire américain et de la technologie américaine pour stocker le combustible usé dans le cadre du projet, qui sera construit par la société russe Rosatom.