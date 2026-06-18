Les États-Unis délivrent des licences liées au Venezuela pour des services de communication et la compagnie aérienne Conviasa

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations concernant la troisième licence au paragraphe 2)
Les États-Unis ont délivré jeudi trois licences générales concernant le Venezuela, dont l'une autorise certaines transactions liées aux télécommunications et aux services postaux, et une autre autorise la fourniture de biens et de services spécifiques impliquant la compagnie aérienne nationale vénézuélienne Conviasa.
La troisième licence prolonge jusqu'au 4 août une dérogation qui protège Citgo Petroleum, la raffinerie détenue par le Venezuela, contre ses créanciers, selon les informations publiées sur le site web du département du Trésor américain.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer