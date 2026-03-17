Les États-Unis déclarent que 10 % des agents de sécurité des aéroports n'ont pas travaillé dimanche en raison de la fermeture du gouvernement

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(Ajoute plus de détails, appel de la Maison Blanche, dans les paragraphes 3-12) par David Shepardson

L'administration Trump a déclaré qu'un peu plus de 10 % des agents de sécurité des aéroports de l'Administration de la sécurité des transports ne se sont pas présentés au travail dimanche, alors que la fermeture partielle du gouvernement s'étend sur 30 jours, sans qu'aucune fin ne soit en vue.

L'impasse au Congrès a contraint 50 000 agents de sécurité des aéroports à travailler sans salaire, perturbant parfois les voyages et incitant les directeurs généraux des plus grandes compagnies aériennes du pays à appeler dimanche à une fin rapide, alors que les voyages de vacances de printemps battent leur plein.

Selon le département de la sécurité intérieure, moins de 2 % des employés de la TSA se déclarent malades ou ne se présentent pas au travail. À Atlanta, New York JFK et Houston, le taux d'absentéisme est d'environ 20 % depuis le 14 février, date à laquelle le financement a expiré.

Le ministère de la sécurité intérieure a également indiqué que 366 agents de la TSA avaient quitté leur poste pendant la fermeture. Dimanche et lundi, les absences ont atteint plus de 50 % à Houston et plus de 30 % à la Nouvelle-Orléans et à Atlanta, et les voyageurs ont parfois dû faire la queue pendant deux heures ou plus.

Les directeurs généraux des principales compagnies aériennes américaines ont exhorté dimanche le Congrès à agir rapidement pour mettre fin à l'impasse.

"Trop de voyageurs doivent attendre dans des files extraordinairement longues - et douloureusement lentes - aux points de contrôle", ont écrit les directeurs généraux d'American Airlines AAL.O , United Airlines UAL.O , Delta Air Lines DAL.N , Southwest Airlines LUV.N , JetBlue Airways

JBLU.O , Alaska Air ALK.N , et d'autres.

La Maison Blanche a organisé lundi une réunion téléphonique avec des représentants de l'industrie du voyage, dont le directeur général d'Airlines for America, Chris Sununu, afin de mettre un terme à l'impasse, ont indiqué des représentants du gouvernement. Le groupe s'est refusé à tout commentaire.

À l'automne dernier, la fermeture du gouvernement pendant 43 jours a entraîné de nombreuses perturbations des vols et la FAA a ordonné une réduction de 10 % des vols dans les principaux aéroports. "Une fois de plus, le transport aérien fait l'objet d'un débat politique dans le cadre d'une nouvelle fermeture du gouvernement", écrivent les directeurs généraux.

Les sénateurs des deux partis ont échoué jeudi dans leurs tentatives concurrentes de financer la TSA.

Le financement du DHS est devenu caduc le 13 février, le Congrès n'étant pas parvenu à un accord sur les réformes de l'application de la législation sur l'immigration demandées par les démocrates.

Les compagnies aériennes s'attendent à une période de voyage record au printemps, avec 171 millions de passagers attendus, soit une hausse de 4 % par rapport à la même période de deux mois l'année dernière.

Certains aéroports ont fermé certains points de contrôle de sécurité et d'autres s'efforcent de collecter des fonds pour aider les employés de la TSA à acheter de la nourriture ou d'autres produits de première nécessité alors qu'ils ne sont pas payés.