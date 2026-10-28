Les États-Unis concluent un prêt de 5,1 milliards de dollars à Alliant Energy pour de nouvelles centrales à gaz et le stockage d'énergie

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par Timothy Gardner

Le ministère américain de l'Énergie a annoncé mercredi avoir conclu un accord de prêt de 5,1 milliards de dollars avec Alliant Energy LNT.O afin de développer la production d'électricité et de renforcer le réseau dans des centrales situées dans l'Iowa et le Wisconsin.

Les investissements provenant du bureau des prêts du ministère permettront de financer de nouvelles centrales électriques au gaz naturel, des systèmes de stockage d’énergie et la modernisation des installations de production existantes, a-t-il précisé.

Ces prêts permettront de créer des centaines d’emplois dans le secteur de la construction et d’apporter plus de 2,6 gigawatts de capacité de production d’électricité nouvelle ou modernisée, a-t-il précisé. Cela représente suffisamment d’électricité pour alimenter près de 1,8 million de foyers.

Ce prêt avait initialement été proposé par l’administration de l’ancien président Joe Biden dans les derniers jours de son mandat, en janvier 2025, alors qu’il ne s’agissait que d’un prêt conditionnel de 3 milliards de dollars.

Le bureau chargé du financement de la « domination énergétique » (Energy Dominance Financing), appelé « Loan Programs Office » sous Biden, dispose de centaines de milliards de dollars de financements, dont la majeure partie, selon le secrétaire à l’Énergie Chris Wright, servira à soutenir l’énergie nucléaire.

Ce n’est pas seulement le nom du bureau qui a changé. Sous l’administration Biden, sa mission consistait à soutenir les projets émergents dans le domaine des énergies propres et des véhicules alternatifs qui peinaient à obtenir des prêts bancaires. Désormais, elle inclut le soutien à des projets tels que le gaz naturel, qui ont généralement pu obtenir des prêts bancaires. Le stockage d’énergie, qui comprend généralement les batteries, a été soutenu tant dans le prêt initial que dans celui qui vient d’être conclu.

“En mettant en service une nouvelle source d’énergie fiable, nous renforçons la sécurité énergétique de notre pays et réduisons les coûts de l’électricité pour les familles et les entreprises de l’Iowa et du Wisconsin”, a déclaré Gregory Beard, directeur du bureau des prêts, dans un communiqué.

Toute baisse des coûts de l’électricité pourrait prendre de nombreuses années, car ces prêts s’étalent sur plusieurs décennies.