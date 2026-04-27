Les États-Unis concluent un accord pour mettre fin à deux autres baux éoliens offshore

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le ministère américain de l'Intérieur a annoncé lundi avoir conclu un accord visant à mettre fin à deux baux éoliens offshore au large des côtes du New Jersey et de la Californie .
Ces deux projets sont gérés par Ocean Winds, une coentreprise entre ENGIE ENGIE.PA et EDP Renewables EDPR.LS .
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