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Les États-Unis concluent un accord pour mettre fin à deux autres baux éoliens offshore
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 21:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain de l'Intérieur a annoncé lundi avoir conclu un accord visant à mettre fin à deux baux éoliens offshore au large des côtes du New Jersey et de la Californie .

Ces deux projets sont gérés par Ocean Winds, une coentreprise entre ENGIE ENGIE.PA et EDP Renewables EDPR.LS .

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EDP RENOVAVEIS
14,2300 EUR Euronext Lisbonne +1,07%
ENGIE
28,6700 EUR Euronext Paris +1,38%
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