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Les États-Unis clôturent leur enquête sur les caméras de recul de plus de 129 000 véhicules Honda
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 09:35
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec des précisions de la NHTSA, ajout d’informations contextuelles)

L’autorité américaine de sécurité automobile a clos mardi une enquête sur les défaillances des caméras de recul de 129 092 pick-up Honda 7267.T Ridgeline, faisant l’objet d’un rappel en 2022, sans prendre de mesures supplémentaires.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA ) avait ouvert une enquête relative à ce rappel en 2024 et avait transformé celle-ci en analyse technique en février 2025 après avoir reçu des signalements de défaillances du faisceau de câbles sur des véhicules ayant déjà bénéficié de la mesure corrective initiale du rappel.

La NHTSA a déclaré qu’elle mettait fin à l’analyse technique, les essais et inspections n’ayant pas confirmé les craintes d’une défaillance des faisceaux de câbles réparés.

L'agence a précisé que la plupart des signalements qu’elle avait reçus concernaient d’autres types de défaillances de la caméra de recul ou du faisceau de câbles et ne pouvaient être liés au problème de durabilité faisant l’objet de l’enquête.

Le Centre de recherche et d’essais sur les véhicules de la NHTSA a également mené une enquête auprès des propriétaires, inspecté certains véhicules et effectué des essais de durabilité sur le faisceau de câbles. Ces travaux n’ont révélé aucune défaillance de la caméra de recul due à un endommagement du faisceau de câbles, a précisé l’agence, et ont indiqué que la pièce ne devrait pas présenter de défaillance au cours d’une durée de vie raisonnable du véhicule.

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