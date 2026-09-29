information fournie par Reuters • 29/09/2026 à 09:27

Les États-Unis clôturent l'enquête sur plus d'un million de véhicules Chrysler en raison d'un risque d'incendie sous le capot

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) a annoncé mardi avoir clos son enquête préliminaire portant sur 1 076 999 véhicules Chrysler

STLAM.MI , suite à des signalements d'incendies sous le capot alors que le contact était coupé.