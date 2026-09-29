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Les États-Unis clôturent l'enquête sur les incendies de Jeep après le rappel de 1,08 million de véhicules par Stellantis
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 10:42

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations et de contexte)

L'autorité américaine de sécurité automobile a déclaré mardi avoir clôturé son évaluation préliminaire portant sur plus d'un million de véhicules Jeep

STLAM.MI de Stellantis, à la suite de signalements d'incendies sous le capot alors que les véhicules étaient à l'arrêt et que le contact était coupé.

En septembre 2024, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) avait ouvert une enquête portant sur environ 781 500 SUV Jeep Wrangler et pick-up Gladiator après avoir reçu des signalements d’incendies dans des véhicules stationnés.

Plusieurs des incendies signalés semblaient avoir pris naissance près de la pompe de direction assistée, a indiqué l’agence.

Pour remédier au problème, Chrysler a procédéen juinau rappel deprès de 1,08 véhicules, élargissant ainsi la portée de l’enquête initiale pour couvrir l’ensemble des Jeep Wrangler et Gladiator des années-modèles 2021 à 2025 fabriqués entre le 24 juin 2020 et le 2 décembre 2024.

La NHTSA a déclaré que ce rappel concernait les véhicules et les conditions examinées dans le cadre de l’enquête. L’agence continuera à surveiller les performances sur le terrain et pourrait prendre des mesures supplémentaires si cela s’avérait nécessaire.

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