Les États-Unis clôturent l'enquête de 2024 sur la protection de la vie privée menée auprès des compagnies aériennes américaines sans prononcer de sanctions

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Le ministère américain des Transports a clos une enquête sur les pratiques en matière de protection de la vie privée des dix plus grandes compagnies aériennes américaines, ouverte sous l’administration de l’ancien président Joe Biden, sans prendre de mesures coercitives, selon une note de service consultée par Reuters.

La note du ministère précise également que les compagnies aériennes américaines devraient éviter de fixer leurs tarifs en fonction de données spécifiques à chaque individu. Le sénateur Ron Wyden, qui avait exhorté en août le ministère américain des Transports (USDOT) à répondre aux préoccupations en matière de protection de la vie privée, a déclaré: “Le ministère affirme qu’il suffit de disposer d’une politique de confidentialité et d’une formation, malgré des preuves manifestes d’atteintes à la vie privée.”