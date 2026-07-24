Les États-Unis ciblent 2,2 milliards de dollars de remises aux compagnies aériennes qui modernisent leurs avions pour remédier aux interférences sans fil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

Lesgrandes compagnies aériennesaméricaines devront moderniser leurs avions d’ici fin 2030 afin de remédier aux interférences sans fil potentielles suite à une nouvelle mise aux enchères du spectre radioélectrique, mais elles pourront bénéficier jusqu’à 2,2 milliards de dollars de subventions gouvernementales pour couvrir ces coûts, a déclaré vendredi l’Administration fédérale de l’aviation (FAA).

La FAA exige que tous les altimètres répondent aux exigences de performance de nouvelle génération afin de pallier les interférences causées par les signaux 5G dans le spectre, qui pourraient entraîner des mesures inexactes.

Ces aides financières seront financées par une partie des recettes publiques issues de la vente aux enchères des fréquences de la bande C organisée par la Commission fédérale des communications (FCC). La FAA estime le coût de cette opération entre 80.000 et 120.000 dollars par avion.

Les autres appareils devront être mis à niveau d’ici fin 2034 et la FAA estime le coût total de la mise à niveau des avions civils à 7,1 milliards de dollars au maximum.

L'échéance de 2030 concerne « les vols assurés par les principales compagnies aériennes nationales et internationales qui touchent le grand public, suscitent les attentes les plus élevées en matière de sécurité et effectuent une grande majorité d'opérations par faible visibilité qui, sans cela, seraient restreintes afin de se prémunir contre des interférences dangereuses », a précisé la FAA.

Les exploitants étrangers ne pourront pas bénéficier de ces remboursements. Les exigences de la FAA s’appliquent uniquement aux avions volant dans l’espace aérien américain.

Le président de la FCC, Brendan Carr, a déclaré cette semaine que les procédures de l’agence et de la FAA « permettront conjointement la mise à niveau des radioaltimètres et l’octroi de remises afin de soutenir les exploitants et propriétaires d’aéronefs nationaux éligibles dans cette démarche ».

En 2022, certains aéroports américains ont connu de brèves perturbations lorsque des transporteurs internationaux ont annulé certains vols, craignant que le réseau 5G n’interfère avec les altimètres des avions, qui fournissent des données sur l’altitude d’un avion par rapport au sol et sont essentiels pour les atterrissages par mauvais temps.

Le problème a été résolu après la conclusion d’un accord volontaire entre Verizon, AT&T et les principaux transporteurs aériens, mais d’autres difficultés sont apparues alors que les transporteurs s’efforçaient de mettre à niveau leurs altimètres.