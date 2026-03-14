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Les États-Unis autorisent une augmentation de 13 % des exportations du terminal GNL de Plaquemines de Venture Global
information fournie par Reuters 14/03/2026 à 03:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de la déclaration)

Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a autorisé une augmentation de 13 % des exportations au terminal de gaz naturel liquéfié de Venture Global VG.N à Plaquemines, en Louisiane, a annoncé vendredi le ministère américain de l'énergie.

Cette décision permet d'exporter jusqu'à 0,45 milliard de pieds cubes par jour de gaz naturel américain sous forme de GNL vers les pays non signataires d'accords de libre-échange (non-ALE) à partir du terminal GNL de Plaquemines, a indiqué le ministère de l'énergie dans son communiqué.

Plaquemines LNG, qui est la deuxième plus grande installation de GNL des États-Unis, exportera désormais jusqu'à 3,85 milliards de pieds cubes par jour vers les pays signataires et non signataires de l'ALE.

Venture Global est le deuxième exportateur américain de GNL. Plaquemines est son deuxième terminal d'exportation et il a expédié 2 millions de tonnes de GNL le mois dernier, selon les données de LSEG.

"Nous verrons des ajouts significatifs à la capacité d'exportation de GNL des États-Unis à Plaquemines immédiatement et dans d'autres installations qui commenceront à fonctionner dans les semaines et les mois à venir", a déclaré M. Wright dans son communiqué.

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