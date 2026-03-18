Les États-Unis autorisent largement les transactions avec la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA

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* Les États-Unis renoncent à une grande partie des sanctions imposées à PDVSA en 2019

* N'atténuera pas l'impact de la guerre en Iran sur le pétrole mondial, selon un analyste

* Trump cherche à attirer 100 milliards de dollars d'investissements dans l'énergie du Venezuela

(Remaniement du premier paragraphe, ajout d'un commentaire du Trésor au paragraphe 5, d'un commentaire de l'analyste au paragraphe 8, détails et contexte dans l'ensemble du texte) par Timothy Gardner et Marianna Parraga

Les États-Unis ont délivré mercredi une dérogation autorisant largement les entreprises américaines à faire des affaires avec la compagnie pétrolière publique vénézuélienne PDVSA , une étape clé qui pourrait garantir des investissements et, à plus long terme, augmenter la capacité de production de brut du pays.

Washington a assoupli les sanctions contre le Venezuela depuis que les forces américaines ont capturé le président Nicolas Maduro en janvier, le gouvernement américain prenant le contrôle du produit des ventes de pétrole du pays de l'OPEP par l'intermédiaire d'un fonds.

La licence générale délivrée par le département du Trésor ne supprime pas toutes les sanctions contre PDVSA - en vigueur depuis 2019 - mais constitue une mesure audacieuse demandée par la présidente par intérim Delcy Rodriguez pour réactiver les principales opérations de l'entreprise et stimuler les ventesaprès qu' un strict blocus pétrolier américain a fait chuter la production et les exportations. Elle fait également suite à une réforme législative approuvée fin janvier pour encourager les investissements.

L'action du Trésor fait partie d'une tentative de l'administration Trump d'alléger la pression sur les marchés pétroliers causée par la guerre avec l'Iran.

"Cette licence bénéficiera à la fois aux États-Unis et au Venezuela, tout en soutenant le marché mondial de l'énergie en augmentant l'offre de pétrole disponible. Elle contribuera également à encourager de nouveaux investissements dans le secteur énergétique vénézuélien", a déclaré un porte-parole du Trésor.

Ces dernières semaines, le Venezuela a exporté du pétrole presque à pleine capacité, principalement par l'intermédiaire de son partenaire Chevron CVX.N et des maisons de commerce internationales Vitol et Trafigura . Les exportations du mois de mars devraient atteindre les niveaux d'avant le blocus, soit environ 900 000 barils par jour.

Les analystes ont prévenu que toute augmentation supplémentaire de la production nécessiterait des réparations d'infrastructure, des expansions de projets pétroliers et gaziers et de nouveaux accords et partenariats d'approvisionnement, qui ont fait l'objetde négociations entre les entreprises étrangères et PDVSA au cours des derniers mois.

"La réalité est que le Venezuela n'a pas l'infrastructure, ce n'est pas comme s'il avait la capacité de commencer à augmenter sa production de pétrole", a déclaré Brett Erickson, directeur général d'Obsidian Risk Advisors.

PDVSA n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

MOINS DE PRESSION

La dérogation aux sanctions que le président Donald Trump a imposées à PDVSA au cours de son premier mandat a pour but d'inciter d'autres entreprises à contribuer à la production ou à l'exportation du pétrole du Venezuela, qui possède les plus grandes réserves de brut au monde, dont la plupart sont très lourdes et doivent être traitées avant d'être exportées.

Au début du mois, la production pétrolière du Venezuela s'élevait à environ 1,05 million de bpj, soit environ 1 % de la production mondiale, contre 878 000 bpj au début du mois de janvier, lorsque le blocus américain a imposé de fortes réductions de la production.

M. Trump tente d'inciter les entreprises énergétiques à investir 100 milliards de dollars dans le secteur pétrolier vénézuélien, qui a souffert d'années de négligence, de corruption et de sanctions américaines.

Mais les analystes affirment qu' encourager les grands investisseurs à revenir dans le pays après les nationalisations d'il y a deux décennies nécessitera un cadre juridique stable et des incitations fiscales qui, selon certaines entreprises, n'ont pas été pleinement accordées dans le cadre de la récente réforme législative.

De nombreux petits producteurs et investisseurs sont toutefois à la recherche de contrats rapides qui pourraient leur assurer des bénéfices, tandis que les partenaires traditionnels de PDVSA, notamment Chevron, Shell SHEL.L , Repsol REP.MC , Eni ENI.MI et BP BP.L , cherchent à réactiver ou à étendre leurs projets.