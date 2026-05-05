Les États-Unis autorisent la fourniture de services au Venezuela dans le cadre d'une éventuelle restructuration de la dette, selon le site web du Trésor

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 mai - Les États-Unis ont délivré une licence générale autorisant certains services à destination du Venezuela liés à une éventuelle restructuration de la dette, y compris celle de PdVSA et des entités de PdVSA, selon une publication parue mardi sur le site web du département du Trésor.
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