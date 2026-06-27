Les États-Unis autorisent Anthropic à mettre Mythos à la disposition de “partenaires de confiance”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés de la lettre de Lutnick, apporte des éléments de contexte) par David Shepardson et Chris Thomas

Vendredi, le gouvernement américain a autorisé Anthropic à mettre son puissant modèle d’IA “Claude Mythos 5” à la disposition de certains “partenaires de confiance”, selon une lettre du ministère du Commerce consultée par Reuters.

Cette décision intervient deux semaines après que le gouvernement a ordonné à l’entreprise spécialisée dans l’IA de suspendre l’accès à certains de ses modèles, en raison de craintes qu’ils puissent être utilisés par les services de renseignement militaires en Chine, en Russie ou dans d’autres pays considérés comme préoccupants.

Plus de 100 entreprises et institutions auront désormais accès à Mythos 5, dont de nombreuses sociétés du classement Fortune 500, a déclaré une source proche de la nouvelle directive, qui a souhaité rester anonyme en raison du caractère sensible de l’affaire.

Anthropic et la Maison Blanche n’ont pas immédiatement réagi.

Anthropic avait brusquement désactivé ses modèles d’IA les plus avancés — Mythos 5 et Fable 5 — pour tous les utilisateurs à la suite de l’arrêté gouvernemental sur le contrôle des exportations.

“Depuis la publication de ma lettre du 12 juin, Anthropic a collaboré avec le gouvernement américain pour remédier aux risques associés aux modèles concernés. Ces efforts ont permis de réaliser des progrès significatifs”, a déclaré Howard Lutnick, secrétaire américain au Commerce, dans la lettre adressée à Anthropic.

M. Lutnick a ajouté qu’une licence d’exportation ne serait plus nécessaire pour le modèle Claude Mythos 5 destiné aux entreprises de confiance et à leurs employés de nationalité étrangère, ni pour les employés de nationalité étrangère d’Anthropic, mais que des restrictions resteraient en vigueur pour les entreprises ne figurant pas sur la liste approuvée.

“En seulement deux semaines, nous avons travaillé sans relâche pour garantir que les États-Unis restent le leader mondial de l’IA tout en préservant notre sécurité”, a déclaré un porte-parole du ministère du Commerce.

La lettre ne mentionnait pas le statut de Fable 5.

Le gouvernement s’oriente vers l’autorisation pour Anthropic de commercialiser également Fable, bien que le calendrier reste incertain, a indiqué la source.

Les relations entre Anthropic, qui s’apprête à entrer en bourse, et le gouvernement américain ont été houleuses cette année. L’entreprise a refusé d’autoriser l’armée américaine à utiliser ses modèles d’IA pour la surveillance intérieure et les systèmes d’armes entièrement autonomes, et le gouvernement a riposté en l’inscrivant sur une liste noire liée à la sécurité nationale.