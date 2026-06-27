Les États-Unis autorisent Anthropic à mettre à disposition l'IA Mythos auprès d'organisations américaines « de confiance »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le gouvernement américain revient partiellement sur sa décision de suspendre l'accès aux modèles phares d'Anthropic

* Plus de 100 organisations auront accès à Mythos, selon une source

* OpenAI reporte le lancement public complet de GPT-5.6 à la demande du gouvernement américain

* Le gouvernement est critiqué pour avoir sélectionné les bénéficiaires de l’accès aux meilleurs modèles d’IA

(Refonte et réécriture à la lumière de la déclaration d’Anthropic) par David Shepardson et Chris Thomas

Anthropic a déclaré vendredi que le gouvernement américain l’avait autorisée à mettre son puissant modèle d’intelligence artificielle Claude Mythos 5 à la disposition de certaines organisations américaines « de confiance », revenant ainsi en partie sur une décision prise il y a deux semaines visant à suspendre l’accès à ce modèle en raison de risques pour la sécurité nationale.

Plus de 100 entreprises et institutions auront désormais accès à Mythos 5, dont de nombreuses sociétés du classement Fortune 500, a indiqué une source proche de la nouvelle directive, qui a souhaité rester anonyme en raison du caractère sensible de l’affaire.

La crainte que des systèmes d’IA puissants puissent être détournés par des services de renseignement militaires en Chine, en Russie ou dans d’autres pays jugés préoccupants a incité l’administration du président Donald Trump à adopter une approche stricte en matière de contrôle des mises à disposition des modèles de pointe d’Anthropic et de son concurrent OpenAI.

OpenAI a déclaré plus tôt dans la journée que elle reportait le lancement public complet de GPT-5.6 à la demande du gouvernement américain, limitant son accès à un petit groupe de partenaires agréés dont les coordonnées ont été communiquées aux autorités.

Anthropic avait brusquement désactivé ses modèles d’IA les plus avancés — Mythos 5 et Fable 5 — pour tous les utilisateurs à la suite de l’arrêté du gouvernement du 12 juin relatif au contrôle des exportations .

« Aujourd’hui, le gouvernement nous a informés que Mythos 5, notre modèle de cybersécurité le plus performant, pouvait être redéployé auprès d’un ensemble d’organisations américaines chargées d’exploiter et de défendre des infrastructures critiques », a déclaré Anthropic dans un communiqué vendredi.

« Nous rétablissons rapidement l’accès pour ces organisations, et nous continuons à travailler avec le gouvernement pour étendre l’accès à Mythos 5 et rendre Fable 5 à nouveau disponible pour un usage général », a-t-elle ajouté.

LE GOUVERNEMENT CRITIQUÉ POUR AVOIR SÉLECTIONNÉ LES BÉNÉFICIAIRES DE L'ACCÈS

La sélection par le gouvernement des entreprises autorisées à accéder à Mythos a suscité de nombreuses critiques.

«Personne ne sait comment ces entreprises sont sélectionnées ni pourquoi toutes les autres sont exclues», a déclaré John Coleman, conseiller juridique de l’organisation non partisane de défense de la liberté d’expression basée à Philadelphie, la Foundation for Individual Rights and Expression.

«Cela confère un pouvoir excessif au gouvernement. Il y a peu de transparence et cela soulève des questions quant à l’état de droit. »

Sam Altman, le directeur d’OpenAI, a fait écho à ces inquiétudes concernant le choix par le gouvernement des entreprises autorisées à accéder aux modèles de pointe dans un message publié sur X.

Des tests de sécurité approfondis « ne sont pas une mauvaise idée. Je n’apprécie simplement pas que ce soit le gouvernement qui sélectionne les clients », a-t-il écrit.

Selon les experts, les modèles Mythos, s’ils tombaient entre de mauvaises mains, pourraient accélérer considérablement les cyberattaques sophistiquées, en particulier dans des secteurs tels que le secteur bancaire qui s’appuient sur des systèmes technologiques complexes, interconnectés et souvent vieux de plusieurs décennies.

Dans une lettre adressée à Anthropic, le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a indiqué que des « progrès significatifs » avaient été réalisés dans le cadre de la collaboration entre l’entreprise et le gouvernement pour traiter les « risques associés aux modèles concernés ».

On ne savait pas immédiatement quelles mesures de sécurité avaient été adoptées. Anthropic a déclaré au début du mois qu’elle comprenait que le gouvernement estimait qu’il existait une méthode pour contourner, ou « débloquer », une mesure de sécurité qui empêcherait Fable 5 d’être utilisé pour identifier des vulnérabilités logicielles.

AUCUNE LICENCE D’EXPORTATION N’EST NÉCESSAIRE POUR LES NON-CITOYENS AMÉRICAINS

Howard Lutnick a précisé dans sa lettre qu’aucune licence d’exportation ne serait désormais requise pour Mythos 5 à destination d’entreprises de confiance et de leurs employés non citoyens américains, ni pour les employés d’Anthropic non citoyens américains, mais que des restrictions en matière de licence resteraient en vigueur pour les entreprises ne figurant pas sur la liste approuvée.

Selon la source, bon nombre des entreprises agréées font partie du projet Glasswing d’Anthropic, qui regroupe une centaine d’entreprises et d’institutions technologiques de renom.

Le gouvernement s’apprête également à autoriser Anthropic à commercialiser Fable prochainement, bien que le calendrier reste incertain, a précisé la source.

Fable 5 et Mythos utilisent tous deux le même modèle d’IA sous-jacent, mais Fable 5 est conçu pour être largement accessible au grand public, tandis que certaines mesures de sécurité sont levées pour Mythos.

Anthropic et OpenAI prévoient toutes deux d’entrer en bourse.

Les relations entre Anthropic et le gouvernement américain ont toutefois été particulièrement houleuses. L’entreprise a refusé d’autoriser l’armée américaine à utiliser ses modèles d’IA à des fins de surveillance intérieure et pour des systèmes d’armes entièrement autonomes, et le gouvernement a riposté en l’inscrivant sur une liste noire liée à la sécurité nationale.

Les restrictions imposées par le gouvernement à Anthropic et OpenAI font suite à la signature par Trump, ce mois-ci, d’un décret établissant un cadre volontaire permettant aux développeurs d’IA de proposer des « modèles de pointe concernés » au gouvernement américain pendant une période pouvant aller jusqu’à 30 jours avant de les mettre à la disposition de partenaires de confiance.

Le dernier décret de l’administration constitue « une mesure provisoire pratique, mais laisse en suspens la question plus large de savoir comment les entreprises peuvent diffuser largement des modèles mis à jour », a déclaré Kate Koren, analyste au Center for Strategic and International Studies à Washington et ancienne responsable du ministère du Commerce.

« Plus on tardera à mettre en place un système permettant aux entreprises américaines de diffuser largement de nouveaux modèles, plus la Chine aura de chances de rattraper son retard », a-t-elle ajouté.