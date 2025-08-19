Les États-Unis augmentent les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium pour les éoliennes, les grues et les wagons importés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Une nouvelle version de l'ensemble du document, qui apporte des précisions et des informations générales) par David Shepardson

Le ministère du Commerce des États-Unis a annoncé mardi qu'il augmentait les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium pour plus de 400 produits, dont des éoliennes, des grues mobiles, des bulldozers et d'autres équipements lourds, ainsi que des wagons de chemin de fer, des meubles et des centaines d'autres produits.

Le ministère a indiqué que 407 catégories de produits étaient ajoutées à la liste des produits "dérivés" en acier et en aluminium couverts par des tarifs douaniers sectoriels, avec un tarif douanier de 50 % sur tout contenu en acier et en aluminium de ces produits.

Le ministère ajoute également aux nouveaux tarifs les pièces importées pour les systèmes d'échappement automobiles et l'acier électrique nécessaire aux véhicules électriques. Un groupe de fabricants automobiles étrangers avait demandé au ministère de ne pas ajouter ces pièces, arguant que les États-Unis ne disposaient pas de la capacité nationale nécessaire pour répondre à la demande actuelle.

Les nouveaux tarifs douaniers entrent en vigueur immédiatement et couvrent également les compresseurs et les pompes.

"L'action d'aujourd'hui élargit la portée des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium et élimine les possibilités de contournement, soutenant ainsi la revitalisation continue des industries américaines de l'acier et de l'aluminium", a déclaré le sous-secrétaire au Commerce chargé de l'industrie et de la sécurité, Jeffrey Kessler.

Les sidérurgistes, dont Cleveland Cliffs CLF.N et d'autres, avaient demandé à l'administration d'étendre les tarifs douaniers à d'autres pièces automobiles en acier et en aluminium.