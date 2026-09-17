Les États-Unis assouplissent temporairement les restrictions sur les heures de travail des chauffeurs de camions-citernes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de précisions; paragraphes 4 à 10)

par David Shepardson

Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a déclaré mercredi que l'administration Trump assouplissait temporairement les règles relatives aux heures de service des chauffeurs routiers transportant de l'essence et du diesel, invoquant des préoccupations liées à l'approvisionnement et aux coûts.

Cette dérogation de 90 jours prend effet ce mercredi et autorise les chauffeurs à conduire jusqu'à 16 heures sur une période de 24 heures, contre 14 heures selon les règles en vigueur, à condition qu'ils respectent les pauses obligatoires.

M. Duffy a expliqué que cette dérogation était motivée par le fait que des perturbations à court terme de la chaîne d’approvisionnement pourraient retarder les livraisons d’essence et de diesel, ce qui risquerait d’affecter le transport de marchandises.

Cette mesure intervient alors que le prix moyen du diesel aux États-Unis a atteint un niveau record de 6,29 dollars le gallon, contre 3,74 dollars il y a un an, selon l’Energy Information Administration, la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran et les attaques ukrainiennes contre les raffineries russes réduisant l’offre.

L’Administration fédérale de la sécurité des transporteurs routiers (FMCSA), qui dépend du ministère, a déclaré avoir pris cette mesure « en prévision d’un besoin de plus grande flexibilité en matière d’heures de service ».

Elle visait à « répondre aux perturbations mondiales de l’approvisionnement et aux hausses anticipées de la demande en essence et en gazole à la fin de l’été et à l’automne », a ajouté le ministère.

Cette mesure visait également à atténuer les répercussions sur les coûts et la disponibilité du carburant pour les transporteurs, les récoltes agricoles et le grand public, à mesure que la demande augmente, a-t-il précisé.

L’offre mondiale de diesel devrait rester tendue en raison d’un manque de capacités de raffinage de réserve, de l’interdiction russe d’exporter et de l’approche du pic de demande hivernal.

Les transporteurs routiers dont la cote de sécurité est conditionnelle sont toutefois exclus de cette dérogation, et un conducteur ayant besoin d’un repos immédiat est autorisé à bénéficier de 10 heures consécutives hors service avant de reprendre le travail, a précisé l’agence.

De telles mesures ont déjà été régulièrement prises par le passé pour faire face à des catastrophes naturelles ou à des situations d’urgence telles que des feux de forêt, des ouragans ou des tempêtes hivernales.

En mars 2020, un arrêté d’urgence national avait levé les obligations de service pour les conducteurs de véhicules commerciaux transportant des aides d’urgence liées au coronavirus, des denrées alimentaires destinées au réapprovisionnement d’urgence, ainsi que des fournitures et du matériel, allant des masques aux désinfectants.