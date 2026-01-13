Les États-Unis assouplissent les règles relatives aux exportations de puces H200 de Nvidia vers la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les États-Unis ont assoupli mardi la réglementation sur l'exportation des puces H200 de Nvidia NVDA.O vers la Chine, mettant en place une règle qui devrait donner un coup de fouet aux expéditions de puces d'intelligence artificielle avancées, selon le registre fédéral.
