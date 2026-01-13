 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États-Unis assouplissent les règles relatives aux exportations de puces H200 de Nvidia vers la Chine
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 22:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis ont assoupli mardi la réglementation sur l'exportation des puces H200 de Nvidia NVDA.O vers la Chine, mettant en place une règle qui devrait donner un coup de fouet aux expéditions de puces d'intelligence artificielle avancées, selon le registre fédéral.

Valeurs associées

NVIDIA
185,8100 USD NASDAQ +0,47%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank