Les États-Unis approuvent une vente potentielle d'hélicoptères au Danemark

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Le Département d'État américain a approuvé la vente potentielle d'hélicoptères MH-60R Seahawk et d'équipements connexes au Danemark pour un montant estimé à 425 millions de dollars, a-t-il indiqué mardi dans un communiqué.

Lockheed Martin et Sikorsky Corporation sont les principaux contractants, a ajouté le Département d'État.