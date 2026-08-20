Les États-Unis approuvent une vente potentielle d'avions de ravitaillement en vol au Qatar, d'un montant de 4,50 milliards de dollars

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Le Département d'État américain a annoncé jeudi avoir approuvé la vente potentielle d'avions de ravitaillement en vol KC-46A et d'équipements connexes au Qatar, pour un montant estimé à 4,50 milliards de dollars.

Les principaux contractants de cette vente seront Boeing

BA.N , Pratt & Whitney Military Engines, RTX Corp RTX.N et Northrop Grumman Corp NOC.N , a précisé le Département d’État dans un communiqué.