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Les États-Unis approuvent une vente potentielle d'avions de ravitaillement en vol au Qatar, d'un montant de 4,50 milliards de dollars
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 16:36
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Département d'État américain a annoncé jeudi avoir approuvé la vente potentielle d'avions de ravitaillement en vol KC-46A et d'équipements connexes au Qatar, pour un montant estimé à 4,50 milliards de dollars.

Les principaux contractants de cette vente seront Boeing

BA.N , Pratt & Whitney Military Engines, RTX Corp RTX.N et Northrop Grumman Corp NOC.N , a précisé le Département d’État dans un communiqué.

Valeurs associées

BOEING CO
215,150 USD NYSE -3,17%
NORTHROP GRUMMAN
563,940 USD NYSE -3,27%
RTX
212,540 USD NYSE -3,58%
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