Les États-Unis approuvent une vente de 100 millions de dollars destinée à la maintenance des C-130 au Vietnam

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Le département d'État américain a annoncé mardi avoir approuvé une vente militaire à l'étranger d'un montant potentiel de 100 millions de dollars au Vietnam, portant sur des services de maintenance d'avions C-130 et du matériel connexe.

Le contrat comprend des hélices de moteur, des composants d'avion, du matériel de manutention au sol, ainsi que des services de formation et de soutien logistique, la société RTX Corporation ayant été désignée comme maître d'œuvre, a indiqué le département dans un communiqué.