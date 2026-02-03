Les États-Unis approuvent une licence pour un port texan d'exportation de pétrole en eau profonde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'absence de commentaire immédiat de l'entreprise, de plus de détails et d'un commentaire de Duffy, dans les paragraphes 3 à 8) par David Shepardson et Arathy Somasekhar

Le ministère américain des Transports a approuvé mardi une licence pour le projet d'exportation de pétrole en eau profonde, prévu par la société de transport et de stockage de pétrole Sentinel Midstream, au large des côtes du Texas.

Le secrétaire aux transports Sean Duffy a déclaré à Reuters que le projet Texas GulfLink s'inscrit dans le cadre des efforts de l'administration Trump pour stimuler l'industrie et la production pétrolières américaines et permettre l'exportation de jusqu'à 1 million de barils de pétrole brut par jour. Le port en eau profonde Texas GulfLink sera situé à environ 26,6 milles nautiques de la côte du comté de Brazoria, au Texas.

Le président Donald Trump s'efforce d'accélérer l'approbation des projets qui contribueront à soutenir l'industrie énergétique américaine, notamment la production de combustibles fossiles.

Sentinel Midstream n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. En septembre, l'Agence de protection de l'environnement a délivré un permis au titre de la loi sur la qualité de l'air (Clean Air Act) qui autorise l'utilisation d'un navire de soutien en mer pour contrôler les émissions de composés organiques volatils dans le port en eau profonde Texas GulfLink proposé par la société.

Actuellement, un seul port américain, le Louisiana Offshore Oil Port, peut charger entièrement des superpétroliers. Les autres installations ne peuvent charger un superpétrolier que partiellement en raison de restrictions de tirant d'eau, ce qui les oblige à utiliser des navires plus petits pour transporter le brut jusqu'au plus gros navire afin de le remplir. Selon Duffy, le projet texan renforcera la capacité des États-Unis à accueillir les très grands transporteurs de brut, ce qui réduira considérablement la congestion des navires et améliorera la sécurité de la navigation. Le processus est plus rapide, moins coûteux et plus efficace que le transfert de marchandises dans les eaux côtières, a-t-il ajouté.

"Le projet Texas GulfLink est la preuve que lorsque nous réduisons les formalités administratives inutiles et que nous libérons notre secteur des combustibles fossiles, nous créons des emplois dans notre pays et de la stabilité à l'étranger", a déclaré Duffy. "Ce port en eau profonde essentiel permettra aux États-Unis d'exporter leurs abondantes ressources plus rapidement que jamais." L'administration maritime du ministère des transports des États-Unis a coordonné avec les garde-côtes américains, le Texas et de nombreuses agences fédérales l'examen de la demande de Texas GulfLink afin de s'assurer qu'elle respecte des normes strictes en matière de sécurité et de sûreté. Duffy a déclaré le mois dernier que la MARAD reprendrait et rationaliserait le processus d'octroi de licences pour les ports en eau profonde .

En octobre, les exportations américaines de brut ont augmenté pour atteindre une moyenne de 4,4 millions de barils par jour en septembre, le niveau le plus élevé depuis février 2024, selon le département américain de l'énergie.