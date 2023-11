Les États-Unis approuvent le projet offshore Empire Wind d'Equinor et de BP, le sixième du pays

Le ministère américain de l'Intérieur a approuvé jeudi le projet offshore Empire Wind, détenu par Equinor EQNR.OL et BP BP.L , le sixième parc éolien commercial à être autorisé sous l'administration du président Joe Biden.

Empire Wind fait partie de plusieurs projets éoliens offshore confrontés à des coûts de construction et de financement qui, selon l'industrie en difficulté , ne seraient pas couverts par les contrats de vente d'électricité existants, mais il pourrait être aidé par une nouvelle vente aux enchères planifiée par l'État de New York.

Avec son homologue danois Orsted ORSTED.CO , Equinor et BP ont pris une dépréciation combinée de 5 milliards de dollars sur des projets américains d'éoliennes offshore qui ne sont même pas encore achevés.

Le ministère de l'Intérieur a déclaré que l'approbation d'Empire Wind rapprochait le pays de son objectif de déployer 30 000 mégawatts (MW) d'énergie éolienne offshore le long des côtes américaines d'ici 2030.

L'État de New York, pour sa part, vise également à développer 9 000 MW d'énergie éolienne en mer d'ici à 2035.

Empire Wind comprendra deux parcs éoliens offshore, Empire Wind 1 de 816 MW et Empire Wind 2 de 1 260 MW, situés à environ 12 miles nautiques (nm) au sud de Long Island, et à environ 17 nm à l'est de Long Branch, New Jersey.

Ensemble, les 147 turbines pourront produire de l'énergie renouvelable pour plus de 700 000 foyers chaque année, selon les estimations du Bureau of Ocean Energy Management (Bureau de gestion de l'énergie océanique).

Empire Wind 1 devrait commencer à produire en 2026 et Empire Wind 2 un an plus tard, selon l'Autorité de recherche et de développement énergétique de l'État de New York (New York State Energy Research and Development Authority).

Equinor et BP ont comptabilisé respectivement 300 millions et 540 millions de dollars de dépréciations sur leurs projets au large de New York, après que l'autorité de régulation de l'État a rejeté leur demande de renégociation des conditions d'approvisionnement en électricité.

Le 30 novembre, l'État de New York lancera un nouvel appel d'offres pour l'énergie éolienne en mer, ouvert à tous les soumissionnaires, y compris ceux qui ont des contrats en cours, ce qui permettra aux entreprises de proposer à nouveau leurs projets à des prix plus élevés et de mettre fin à leurs anciens contrats.