 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États-Unis approuvent la vente potentielle de missiles Patriot à l'Arabie saoudite pour un montant de 9 milliards de dollars
information fournie par Reuters 31/01/2026 à 01:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des détails de la déclaration du Pentagone aux paragraphes 3-4)

Le département d'État américain a approuvé la vente potentielle de missiles d'interception Patriot et d'équipements connexes à l'Arabie saoudite pour un coût estimé à 9 milliards de dollars, a déclaré le Pentagone vendredi.

Le principal contractant pour la vente des missiles - Patriot advanced capability-3 missile segment enhancement missiles (PAC-3 MSE) - sera Lockheed Martin Corp LMT.N , a indiqué le Pentagone dans un communiqué.

L'approbation du département d'État fait suite à une demande de l'Arabie saoudite d'acheter 730 missiles PAC-3 MSE, a précisé le Pentagone.

La vente proposée ne modifiera pas l'équilibre militaire au Moyen-Orient et n'aura pas d'impact négatif sur l'état de préparation de la défense américaine, a ajouté le Pentagone.

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
634,470 USD NYSE +1,97%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank