Les États-Unis approuvent la vente potentielle de missiles Patriot à l'Arabie saoudite pour un montant de 9 milliards de dollars

Le département d'État américain a approuvé la vente potentielle de missiles d'interception Patriot et d'équipements connexes à l'Arabie saoudite pour un coût estimé à 9 milliards de dollars, a déclaré le Pentagone vendredi.

Le principal contractant pour la vente des missiles - Patriot advanced capability-3 missile segment enhancement missiles (PAC-3 MSE) - sera Lockheed Martin Corp LMT.N , a indiqué le Pentagone dans un communiqué.

L'approbation du département d'État fait suite à une demande de l'Arabie saoudite d'acheter 730 missiles PAC-3 MSE, a précisé le Pentagone.

La vente proposée ne modifiera pas l'équilibre militaire au Moyen-Orient et n'aura pas d'impact négatif sur l'état de préparation de la défense américaine, a ajouté le Pentagone.