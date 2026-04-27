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Les États-Unis approuvent la vente potentielle de matériel d'une valeur de 95 millions de dollars pour un projet frontalier en Tunisie
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 16:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le département d'État américain a annoncé lundi avoir approuvé la vente potentielle de matériel à la Tunisie dans le cadre de la phase III de son projet de sécurité frontalière, pour un coût estimé à 95 millions de dollars.

Les principaux contractants seront L3 Harris LHX.N et Toyota, a précisé le Département d'État dans un communiqué.

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