Les États-Unis approuvent la vente potentielle de 179 millions de dollars de matériel de soutien à la défense aérienne à l'Ukraine

Le Département d'État américain a approuvé la vente potentielle de soutien au système de défense aérienne Patriot et d'équipements connexes à l'Ukraine pour un coût estimé à 179,1 millions de dollars, a déclaré le Pentagone vendredi.

Les principaux contractants pour cette vente seront RTX Corp

RTX.N et Lockheed Martin LMT.N , a indiqué le Pentagone dans un communiqué.