 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 718,47
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les États-Unis approuvent la vente potentielle de 179 millions de dollars de matériel de soutien à la défense aérienne à l'Ukraine
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 23:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Département d'État américain a approuvé la vente potentielle de soutien au système de défense aérienne Patriot et d'équipements connexes à l'Ukraine pour un coût estimé à 179,1 millions de dollars, a déclaré le Pentagone vendredi.

Les principaux contractants pour cette vente seront RTX Corp

RTX.N et Lockheed Martin LMT.N , a indiqué le Pentagone dans un communiqué.

Guerre en Ukraine
Défense

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
455,630 USD NYSE -0,10%
RTX
158,610 USD NYSE -1,29%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank