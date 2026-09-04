 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États-Unis approuvent la vente potentielle, d'un montant de 188 millions de dollars, de services de maintenance des F-16 à Oman
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 20:40
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Département d'État américain a annoncé vendredi avoir approuvé la vente potentielle de services de maintenance d'avions F-16 et d'équipements connexes à Oman, pour un montant estimé à 188 millions de dollars.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0771 +0,52%
CAC 40
8 278,77 -0,09%
Pétrole Brent
96,2 +0,29%
HAFFNER ENERGY
0,592 +11,28%
2CRSI
28,76 +4,51%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank