Les États-Unis approuvent la vente potentielle, d'un montant de 188 millions de dollars, de services de maintenance des F-16 à Oman

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le Département d'État américain a annoncé vendredi avoir approuvé la vente potentielle de services de maintenance d'avions F-16 et d'équipements connexes à Oman, pour un montant estimé à 188 millions de dollars.
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