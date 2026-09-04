Les États-Unis approuvent la vente potentielle, d'un montant de 188 millions de dollars, de services de maintenance des F-16 à Oman

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Le Département d'État américain a annoncé vendredi avoir approuvé la vente potentielle de services de maintenance d'avions F-16 et d'équipements connexes à Oman, pour un montant estimé à 188 millions de dollars.