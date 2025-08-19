Les États-Unis approuvent la vente potentielle d'équipements liés aux missiles Javelin à l'Australie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le département d'État américain a approuvé la vente potentielle de l'unité légère de lancement de commande Javelin et des équipements connexes à l'Australie pour un coût estimé à 97,3 millions de dollars, a déclaré le Pentagone mardi.
Les principaux contractants pour la vente seront la coentreprise Javelin entre RTX Corp RTX.N et Lockheed Martin
LMT.N .
