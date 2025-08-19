 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 977,50
+0,97%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les États-Unis approuvent la vente potentielle d'équipements liés aux missiles Javelin à l'Australie
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 21:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le département d'État américain a approuvé la vente potentielle de l'unité légère de lancement de commande Javelin et des équipements connexes à l'Australie pour un coût estimé à 97,3 millions de dollars, a déclaré le Pentagone mardi.

Les principaux contractants pour la vente seront la coentreprise Javelin entre RTX Corp RTX.N et Lockheed Martin

LMT.N .

Défense

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
440,100 USD NYSE -0,13%
RTX
153,595 USD NYSE -1,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 juillet 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street demeure prudente, subit des prises de bénéfices
    information fournie par AFP 19.08.2025 22:31 

    La Bourse de New York a terminé en baisse mardi face au repli de certaines grandes capitalisations, les investisseurs demeurant par ailleurs attentistes avant la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole en fin de semaine. L'indice Nasdaq, où se concentre ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump (d) serre la main de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une rencontre dans le Bureau ovale à la Maison Blanche, le 18 août 2025 à Washington ( AFP / Mandel NGAN )
    Ukraine: Trump prêt à un soutien aérien mais pas de troupes au sol
    information fournie par AFP 19.08.2025 22:25 

    Donald Trump s'est dit prêt mardi à ce que les Etats-Unis apportent un soutien militaire aérien en guise de garanties de sécurité à l'Ukraine en cas d'accord de paix avec la Russie, mais a exclu des soldats au sol, une mission qui reviendrait aux alliés européens. ... Lire la suite

  • Wall Street termine en baisse avant Jackson Hole
    Wall Street termine en baisse avant Jackson Hole
    information fournie par Reuters 19.08.2025 22:24 

    par Johann M Cherian, Sanchayaita Roy et Carolina Mandl La Bourse de New York a fini en baisse mardi, entraînée par les entreprises du secteur de la technologie, alors que les investisseurs se préparent au symposium de la Réserve fédérale à Jackson Hole. L'indice ... Lire la suite

  • Vue des destructions dans la bande de Gaza, prise du côté israélien de la clôture, le 19 août 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    Israël continue d'exiger la libération de "tous les otages" pour une trêve à Gaza
    information fournie par AFP 19.08.2025 21:43 

    Israël continue d'exiger la libération de "tous les otages" retenus à Gaza, a indiqué mardi à l'AFP une source gouvernementale, après une nouvelle proposition des médiateurs sur une trêve dans le territoire palestinien prévoyant le retour en deux étapes de ces ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank