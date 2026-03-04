Cuba: les deux tiers de l'île, dont La Havane, sans électricité en raison d'une panne

Un feu de circulation hors service en raison d'une nouvelle panne dans le réseau national, le 4 mars 2026 à La Havane, à Cuba ( AFP / YAMIL LAGE )

Les deux tiers du territoire de Cuba, dont La Havane, sont sans électricité mercredi après une nouvelle panne dans le réseau national provoquée par la déconnexion "inattendue" de la principale centrale électrique de l'île, a annoncé la compagnie électrique.

L'île de 9,6 millions d'habitants est soumise depuis deux ans à des coupures massives récurrentes. Le pays a connu cinq coupures générales depuis fin 2024, certaines ayant duré plusieurs jours.

"Une déconnexion du système national s'est produite" dans l'ouest et le centre de l'île, a annoncé la compagnie nationale d'électricité (UNE) sur les réseaux sociaux.

"La déconnexion est due à une sortie inattendue (du réseau) de la centrale thermoélectrique Antonio Guiteras", située dans l'ouest de l'île, a ajouté la compagnie, qui a précisé que la panne touchant la centrale s'est produite à 12H41 heure locale (17H41 GMT).

En raison de la coupure, les signaux de radio et de télévision ont également été interrompus, victimes de "problèmes techniques", a indiqué UNE.

Outre les coupures géantes récurrentes, la population subit aussi de très longs délestages quotidiens qui se sont aggravés depuis l'imposition par Washington d'un blocus énergétique de facto, après la capture en janvier du président vénézuélien Nicolas Maduro et la fin des envois, sous pression de Washington, de pétrole de Caracas à destination de l'île.

Pour justifier cette politique de pression, Washington invoque une "menace exceptionnelle" que ferait peser Cuba, île caribéenne située à seulement 150 km des côtes de la Floride, sur la sécurité nationale américaine.

Entre le 1er janvier et le 15 février, la disponibilité d'électricité a ainsi baissé de 20% dans le pays par rapport à 2025, année au cours de laquelle Cuba avait à peine satisfait la moitié de ses besoins, selon des chiffres officiels compilés et analysés par l'AFP.

Les huit centrales thermoélectriques du pays, presque toutes inaugurées dans les années 1980 et 1990, tombent régulièrement en panne ou doivent être arrêtées pour de longues semaines de maintenance. Le manque fréquent de carburant contribue aussi aux fréquentes coupures.

Le gouvernement cubain affirme que les sanctions américaines l'empêchent de réparer son réseau électrique, mais des économistes relèvent cependant le sous-investissement chronique de l'Etat dans ce secteur.