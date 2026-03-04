Macron a appelé Netanyahu à s'"abstenir d'une offensive terrestre" au Liban

Le président Emmanuel Macron s'exprime lors d'un conseil de défense à l'Elysée, le 1er mars 2026 à Paris ( POOL / Aurelien Morissard )

Le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi s'être entretenu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l'avoir appelé "à préserver l'intégrité territoriale du Liban et à s'abstenir d'une offensive terrestre".

Outre cet appel, le premier entre les deux dirigeants depuis l'été dernier, Emmanuel Macron s'est entretenu également avec le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam. "J'ai réaffirmé la nécessité que le Hezbollah cesse immédiatement ses attaques contre Israël et au-delà", a-t-il relaté sur X.

"Cette stratégie d'escalade constitue une faute majeure qui met en péril l'ensemble de la région", a jugé le chef de l'Etat français.

"Face à l'urgence humanitaire dans le sud du Liban" depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, "la France prendra des initiatives immédiates pour soutenir les populations libanaises déplacées", a-t-il ajouté.

Il a assuré que la France poursuivrait également "son soutien aux efforts des Forces armées libanaises, afin qu'elles puissent assumer pleinement leurs missions de souveraineté et mettent un terme à la menace posée par le Hezbollah".

La discussion entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahu est la première depuis le début de l'été 2025. Leurs relations ont connu une brouille au mois d'août lorsque la France a annoncé son intention de reconnaître l'Etat de Palestine.

Le chef du gouvernement israélien avait alors accusé Emmanuel Macron "d'alimenter le feu antisémite" en France.

Dans un échange de lettres acerbe, Emmanuel Macron lui avait alors reproché d'"offenser la France toute entière" et l'avait appelé "solennellement" à sortir de sa "fuite en avant meurtrière" dans la guerre à Gaza.

Dans son message sur X, le président français se limite à évoquer la situation au Liban qu'il juge "très préoccupante". Il ne dit pas s'il a discuté avec Benjamin Netanyahu de l'Iran où Israël et les Etats-Unis ont déclenché depuis dimanche une offensive militaire massive.

Mardi, lors d'une allocation solennelle, il avait dénoncé la "responsabilité première" de l'Iran dans la guerre, notamment à cause de son "programme nucléaire dangereux", mais estimé que les opérations militaires américano-israélienne se déroulaient "en dehors du droit international".