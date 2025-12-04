 Aller au contenu principal
Les États-Unis approuvent la vente potentielle d'armes d'attaque aérienne au Canada pour un montant de 2,68 milliards de dollars
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 21:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Département d'Etat américain a approuvé la vente potentielle d'armes d'attaque aérienne et d'équipements connexes au Canada pour un coût estimé à 2,68 milliards de dollars, a déclaré le Pentagone jeudi.

Les principaux contractants pour cette vente seront Boeing Co BA.N et RTX Corp RTX.N , a indiqué le Pentagone dans un communiqué.

