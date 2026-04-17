Les États-Unis approuvent la vente d'un système de combat intégré à l'Allemagne pour un montant potentiel de 11,9 milliards de dollars

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Le département d'État américain a déclaré vendredi qu'il avait approuvé la vente éventuelle d'un système de combat intégré, d'équipements de soutien et d'un soutien à l'Allemagne pour un coût estimé à 11,9 milliards de dollars.

Les principaux contractants seront Lockheed Martin Corp et RTX Corp, a indiqué le département d'État dans un communiqué.