Les États-Unis approuvent la vente à la Norvège d'obus d'artillerie de 155 mm pour un montant de 270 millions de dollars

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Le Département d'État américain a approuvé la vente éventuelle à la Norvège d'obus d'artillerie hautement explosifs M795 de 155 mm et du matériel de soutien associé, pour un montant de 270 millions de dollars, a indiqué mercredi le département dans un communiqué.

Les principaux contractants pour cette vente sont American Ordnance et General Dynamics, précise le communiqué.