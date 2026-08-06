Les États-Unis approuvent la vente à la Norvège d'obus d'artillerie de 155 mm pour un montant de 270 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le Département d'État américain a approuvé la vente éventuelle à la Norvège d'obus d'artillerie hautement explosifs M795 de 155 mm et du matériel de soutien associé, pour un montant de 270 millions de dollars, a indiqué mercredi le département dans un communiqué.
Les principaux contractants pour cette vente sont American Ordnance et General Dynamics, précise le communiqué.
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