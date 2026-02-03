 Aller au contenu principal
Les Etats-Unis annoncent un accord de Boeing avec Air Cambodia de 3 mds USD
information fournie par Boursorama avec AFP 03/02/2026 à 13:56

L'avionneur américain Boeing a signé un accord de trois milliards de dollars avec la compagnie cambodgienne Air Cambodia, portant sur jusqu'à vingt 737 MAX, ont annoncé mardi le ministère américain du Commerce et les deux entreprises.

"Cet accord soutiendra plus de 12.000 emplois à travers l'Amérique" et "marque une avancée majeure dans les relations commerciales entre les États-Unis et le Cambodge", a indiqué le ministère dans un communiqué.

L'accord a été dévoilé au salon aérien de Singapour. C'est le premier achat de ces appareils par le transporteur d'Asie du Sud-Est.

La compagnie a finalisé en décembre 2025 sa commande ferme de dix 737-8, assortie d'une option pour 10 appareils supplémentaires, selon un communiqué distinct de Boeing et Air Cambodia.

"Le 737-8 offre à Air Cambodia l'alliance idéale entre portée, capacité et efficacité énergétique pour soutenir notre prochaine phase de croissance", a déclaré le Dr David Zhan, PDG d'Air Cambodia, ajoutant viser "des liaisons directes vers des marchés clés en Asie du Nord et du Sud-Est".

Brad McMullen, vice-président des ventes et du marketing de la division commerciale de Boeing, a pour sa part assuré que l'avionneur s'engageait "à soutenir la croissance de l'aviation au Cambodge et dans toute la région, alors qu'Air Cambodia resserre les liens à travers l'Asie avec ces avions économes en carburant".

Selon le communiqué, Air Cambodia exploite actuellement une flotte de six avions sur des lignes intérieures et internationales vers le Vietnam, l'Inde, la Thaïlande, la Chine, le Japon et Hong Kong.

Selon les prévisions de Boeing, les compagnies d'Asie du Sud-Est auront besoin de près de 5.000 nouveaux avions au cours des vingt prochaines années, les appareils monocouloirs représentant plus de 80% des livraisons.

