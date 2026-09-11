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Les États-Unis annoncent la fin de la plus grande épidémie de cyclosporose jamais enregistrée
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 16:12
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de précisions aux paragraphes 2 et 3)

Les autorités sanitaires américaines ont déclaré vendredi la fin de la plus grande épidémie de cyclosporose jamais enregistrée dans plusieurs États du pays, après que des milliers de personnes sont tombées malades après avoir consommé de la laitue iceberg contaminée.

Selon les dernières données des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), cette épidémie a touché 12.883 personnes dans 21 États, entraînant 570 hospitalisations et deux décès.

Le CDC a indiqué que la laitue contaminée à l'origine de l'épidémie n'était plus disponible dans les magasins ni dans les restaurants et que le nombre de nouvelles infections liées à cette épidémie avait considérablement diminué.

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