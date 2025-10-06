Les États-Unis annoncent l'expiration dimanche des subventions accordées aux services aériens ruraux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un avertissement aux compagnies aériennes aux paragraphes 3 et 4) par David Shepardson

L'administration Trump a déclaré lundi que les fonds d'un programme du gouvernement américain qui subventionne les services aériens commerciaux vers les aéroports ruraux devraient expirer dimanche en raison de la fermeture partielle du gouvernement en cours. Le ministère américain des transports a déclaré que les subventions du programme Essential Air Service prendront fin dimanche après que le ministère a transféré des fonds non liés de l'Administration fédérale de l'aviation à titre d'avance, à moins que l'impasse sur le financement du gouvernement ne soit résolue. L'USDOT cessera de rembourser les transporteurs dimanche dans le cadre de ce programme et leur a dit qu'ils pouvaient mettre fin aux vols pour lesquels ils avaient signé des contrats, selon un avis consulté par Reuters.

Le gouvernement a indiqué aux compagnies aériennes que si elles effectuaient des vols dans le cadre du programme Essential Air Service au-delà de dimanche pendant la fermeture du gouvernement, elles le feraient "à leurs risques et périls, car le ministère pourrait ne pas être en mesure de verser la subvention prévue par le contrat."

Le ministère est en train d'alerter les communautés sur les conséquences potentielles.

Le gouvernement dispose d'un financement annuel d'environ 350 millions de dollars. En mai, la Maison Blanche a proposé de réduire de 308 millions de dollars le financement du programme Essential Air Service, qui est très apprécié des législateurs républicains parce qu'il fournit des services aux zones rurales, en grande partie républicaines.

Pour être éligible, le programme exige une subvention par passager inférieure à 650 dollars, sauf si la communauté se trouve à 175 miles ou plus du grand aéroport le plus proche.

Au cours de la première administration Trump, la Maison Blanche a proposé de supprimer le programme Essential Air Service, mais le Congrès a choisi d'en augmenter le financement. Le programme subventionne généralement deux voyages aller-retour par jour avec des avions de 30 à 50 places, ou des fréquences supplémentaires avec des avions plus petits. Le ministère indique que , dans le cadre de ce programme, environ 65 communautés en Alaska bénéficient d'un service et 112 communautés dans les 49 autres États et à Porto Rico qui, autrement, ne bénéficieraient d'aucun service aérien.

"Tous les États du pays seront touchés", a déclaré le secrétaire aux transports Sean Duffy lors d'une conférence de presse, soulignant que le programme bénéficie d'un soutien bipartisan. "Nous n'avons pas les moyens de faire avancer ce programme."