Les États-Unis annoncent 17,5 milliards de dollars de prêts conditionnels pour le nucléaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles et d'un commentaire de Brookfield Asset Management aux paragraphes 3, 12 à 17)

* Jusqu’à cinq prêts permettraient de financer chacun deux réacteurs Westinghouse de 1,1 gigawatt par site de projet

* Les projets exigent que Westinghouse et ses partenaires du secteur de l’électricité s’engagent à investir 500 millions de dollars chacun avant tout financement du DOE

* Le secrétaire à l'Énergie indique que sept services publics ont manifesté leur intérêt

par Valerie Volcovici

Le ministère américain de l’Énergie a annoncé mardi l’octroi de 17,5 milliards de dollars de prêts conditionnels destinés aux services publics et aux entreprises du secteur de l’énergie pour l’achat de composants nécessaires au renforcement de la chaîne d’approvisionnement nucléaire commerciale américaine.

Le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, a déclaré aux journalistes que ces prêts aideraient les États-Unis à atteindre leur objectif de mettre en chantier 10 nouveaux réacteurs nucléaires de grande envergure d’ici 2030, ce qui pourrait permettre d’avancer ce calendrier de trois ans.

L’industrie américaine a eu du mal à attirer les investissements car les projets nucléaires sont à forte intensité capitalistique, sujets à des dépassements de coûts et soumis à des réglementations complexes, ce qui les rend plus risqués que des alternatives moins coûteuses et plus rapides telles que le gaz naturel et les énergies renouvelables.

Ces prêts aideraient les entreprises à se procurer des équipements tels que des cuves de réacteur et des générateurs de vapeur, dont l’acquisition peut prendre des années, et pourraient réduire le délai de construction des grandes centrales nucléaires de type AP1000.

M. Wright a déclaré que ces prêts avaient suscité un vif intérêt de la part des « hyperscalers » de centres de données — ces géants de la technologie qui gèrent des infrastructures mondiales de cloud computing et de calcul — ainsi que des entreprises du secteur de l’énergie, alors que la demande en électricité aux États-Unis s’envole avec le développement rapide des centres de données destinés à alimenter les capacités d’intelligence artificielle.

"Nous sommes convaincus que ces projets seront rentables pour les actionnaires des services publics, les consommateurs et les hyperscalers", a déclaré M. Wright.

DES PRÊTS POUR SOUTENIR LES RÉACTEURS WESTINGHOUSE

Le Bureau du financement de la domination énergétique (Office of Energy Dominance Financing) du Département de l’Énergie, anciennement connu sous le nom de Bureau des programmes de prêts (Loan Programs Office), garantira jusqu’à cinq prêts, chacun destiné à financer deux réacteurs Westinghouse de 1,1 gigawatt par site.

Westinghouse, détenue par Brookfield Asset Management

BAM.N et Cameco CCO.TO , s’associera à un maximum de cinq services publics et entreprises énergétiques à l’échelle nationale, qui se chargeront de l’acquisition des réacteurs et d’autres besoins de la chaîne d’approvisionnement à « délai de livraison long » à un prix fixe.

M. Wright a indiqué que sept services publics avaient manifesté leur intérêt, mais n’a pas souhaité dévoiler leurs noms ni les emplacements des projets.

Chaque projet sera détenu conjointement par Westinghouse et un service public ou une entreprise du secteur de l’énergie, chacun devant s’engager à investir 500 millions de dollars avant de pouvoir accéder aux fonds du DOE.

"Ce n’est pas une entreprise risquée", a déclaré M. Wright.

Au cours du premier mandat du président Donald Trump, la seule utilisation qu’il a faite de l’ancien « Loan Programs Office » (Bureau des programmes de prêts) a été le financement des réacteurs de la centrale nucléaire de Vogtle, en Géorgie.

Trump vise à quadrupler la capacité nucléaire américaine pour la porter à 400 gigawatts d’ici 2050, un objectif ambitieux étant donné que la construction des derniers réacteurs aux États-Unis a pris sept ans de retard et a dépassé le budget de plusieurs milliards de dollars.

Trois centrales nucléaires fermées devraient redémarrer dans les années à venir, notamment Palisades dans le Michigan, Three Mile Island en Pennsylvanie et Duane Arnold dans l’Iowa.

M. Wright a déclaré que le ministère de l’Énergie s’attendait à ce que les délais et les coûts de ces centrales "surpassent largement ceux de Vogtle".

Connor Teskey, directeur général de Brookfield, a déclaré que ces prêts allaient relancer la reprise du secteur aux États-Unis.

"(Les fonds) servent de catalyseur pour le nucléaire, en apportant la certitude nécessaire pour renforcer la chaîne d’approvisionnement nucléaire nationale et accélérer la construction de projets nucléaires qui fourniront une énergie de base fiable à travers le pays pendant les décennies à venir", a-t-il déclaré.