Les États-Unis allouent 99 millions de dollars à des projets de forage géothermique et de développement technologique

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Le ministère américain de l'Énergie a annoncé lundi avoir sélectionné 21 projets qui bénéficieront d'un financement pouvant atteindre 99 millions de dollars afin de faire progresser le développement de l'énergie géothermique, une source d'électricité disponible 24 heures sur 24 qui suscite un intérêt croissant de la part des investisseurs et des entreprises du secteur de l'énergie.

* Ces projets recevront jusqu’à 99 millions de dollars pour mener des essais à l’échelle du terrain sur des technologies géothermiques de nouvelle génération, ainsi que des forages d’exploration visant à identifier des ressources géothermiques prometteuses à travers les États-Unis.

* Cinq projets mèneront des essais sur le terrain portant sur les technologies des systèmes géothermiques améliorés (EGS), tandis que 16 projets se concentreront sur les forages d’exploration.

* Parmi les bénéficiaires figure Fervo Energy FRVO.O , qui a été sélectionnée pour deux projets, dont une démonstration de systèmes géothermiques améliorés dans l’Idaho et des forages d’exploration dans le Nevada. Parmi les autres entreprises sélectionnées figurent Quaise Energy, Zanskar Geothermal, XGS Energy et Invenergy.

* Le DOE mettra à la disposition du public les données générées dans le cadre de ces projets via son référentiel de données géothermiques (Geothermal Data Repository), afin d’orienter le développement technologique futur et l’exploration des ressources.

* “Ces projets permettront aux innovateurs américains d’exploiter les immenses ressources géothermiques qui se trouvent sous nos pieds,” a déclaré Kyle Haustveit, sous-secrétaire à l’Énergie du DOE, dans un communiqué. “Sous la direction du président Trump, nous faisons progresser les technologies géothermiques de nouvelle génération capables de réduire les coûts, de renforcer la domination énergétique américaine et de transformer une plus grande partie de nos vastes ressources géothermiques nationales en une énergie fiable et abordable.”

* L’énergie géothermique s’est imposée comme l’un des secteurs les plus dynamiques du secteur énergétique américain, les développeurs adaptant les techniques de forage pétrolier et gazier pour exploiter la chaleur souterraine à des fins de production d’électricité.