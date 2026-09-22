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Les États-Unis affirment que le nouveau système de contrôle du trafic aérien ne connaîtra pas de perturbations
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 17:37
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions sur les perturbations et le contexte dans les paragraphes 3 à 10)

par David Shepardson

Le gouvernement américain développe actuellement un système de contrôle aérien moderne et résilient qui ne connaîtra pas de pannes massives de télécommunications comme celle qui a perturbé des milliers de vols cette semaine, a déclaré mardi le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy.

“Cela ne se reproduira plus à l’avenir grâce à cette nouvelle architecture. Il n’y aura plus de point de défaillance unique ou double. Nous disposons de plusieurs itinéraires pour acheminer les communications vers l’ensemble de nos installations”, a déclaré M. Duffy à l’émission “Fox and Friends” de Fox News.

Lundi, environ 9.500 vols américains ont été retardés ou annulés à la suite de la défaillance d’un commutateur de télécommunications et de la coupure accidentelle d’un câble à fibre optique, contraignant l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) à suspendre pendant plusieurs heures les vols à destination des aéroports de New York, Philadelphie, Boston et Washington.

Le trafic aérien a repris en grande partie son cours normal mardi. Plus de 600 vols ont été annulés lundi à Newark Liberty, soit plus de la moitié des vols de cet aéroport, qui constitue une plaque tournante majeure de United Airlines UAL.O . À 10h30, environ 60 vols avaient été annulés et 70 autres retardés.

Cet incident a mis en évidence la fragilité du système américain de contrôle du trafic aérien, qui commence à vieillir. L’année dernière, le Congrès a alloué 12,5 milliards de dollars à sa modernisation.

Le coût des mises à niveau des télécommunications a bondi de 4,75 milliards de dollars pour atteindre 5,91 milliards, selon un rapport gouvernemental publié la semaine dernière. L’administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré que les câbles de télécommunications en cuivre obsolètes devraient être entièrement remplacés d’ici septembre 2027.

Le problème a commencé vers 9h45 lundi matin, lorsque des ouvriers ont accidentellement sectionné une ligne de télécommunications dans le New Jersey utilisée par la FAA. Cela a contraint à suspendre les atterrissages dans les principaux aéroports, le jour même où 130 dirigeants mondiaux et des dizaines de ministres arrivaient à New York pour la réunion annuelle de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies.

La FAA a suspendu les atterrissages dans les trois principaux aéroports de la région de New York, ainsi qu’à Philadelphie, à Washington-Reagan, à Boston et dans deux aéroports plus modestes de la région de New York. Il a fallu huit heures pour que les problèmes soient entièrement résolus.

Cet incident a également contraint plus de 100 vols à être déroutés vers d’autres aéroports.

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