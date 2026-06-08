Les États-Unis affirment que BYD, Baidu et Alibaba apportent leur soutien à l'armée chinoise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés des annonces et des informations contextuelles tout au long du texte)

L' , l'administration américaine, a publié lundi une liste mise à jour des entreprises chinoises qu'elle estime apporter leur soutien à l'armée de Pékin, parmi lesquelles figurent le groupe de commerce électronique Alibaba 9988.HK , le moteur de recherche Baidu

9888.HK et le constructeur automobile BYD 002594.SZ .

Le Pentagone avait brièvement publié une liste mise à jour en février, avant de la retirer. La liste publiée lundi contient bon nombre des entreprises qui avaient été ajoutées en février.

Parmi les autres entreprises ajoutées figurent la société de biotechnologie WuXi AppTec 603259.SS et la société de robotique basée sur l'IA RoboSense Technology Co Ltd 2498.HK .

Bien que la liste du Pentagone n'impose pas officiellement de sanctions aux entreprises chinoises, en vertu d'une nouvelle loi, le département ne pourra plus, dans les années à venir, passer de contrats ni s'approvisionner auprès des entreprises figurant sur cette liste.

L'ajout à cette liste envoie également un message aux fournisseurs du Pentagone et aux autres agences gouvernementales américaines quant à l'opinion de l'armée américaine sur ces entreprises, dont certaines ont poursuivi les États-Unis en justice pour leur inclusion.