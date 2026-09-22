Les États-Unis affirment qu'un nouveau système de contrôle du trafic aérien permettra d'éviter de futures perturbations

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Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a déclaré qu'une panne massive des réseaux de télécommunications, qui a perturbé des milliers de vols lundi, ne se reproduirait plus grâce à un nouveau système de contrôle du trafic aérien moderne et résilient.

"Cela ne se reproduira plus à l'avenir grâce à cette nouvelle architecture. Il n'y aura plus de point de défaillance unique ou double. Nous disposons de plusieurs voies pour acheminer les communications vers l'ensemble de nos installations", a déclaré M. Duffy mardi dans l'émission "Fox and Friends" de Fox News.

Environ 9.500 vols américains ont été retardés ou annulés lundi à la suite de la défaillance d'un commutateur de télécommunications et de la coupure accidentelle d'un câble à fibre optique.